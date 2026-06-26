«Но цензуры, конечно, нет»: Кривцова о том, как лёгким движением руки лишить русский театр репертуара

Получается, проблема не только в афишах и вывесках. Под ударом сам репертуар. Но цензуры, конечно, нет. Просто государство объясняет театру, на каком языке ему можно быть театром".

Напомним, что министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) распорядился исключить использование русского языка из публичного пространства учреждений и компаний, подчинённых Министерству культуры. Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.

Решению предшествовал конфликт вокруг русскоязычной рекламы на фасаде театра русской драмы имени Чехова. Политики Национального объединения потребовали убрать её, сославшись на статью 21 Закона о государственном языке.