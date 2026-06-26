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«Но цензуры, конечно, нет»: Кривцова о том, как лёгким движением руки лишить русский театр репертуара

Редакция PRESS 26 июня, 2026 15:06

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"Из распоряжения министра культуры об ограничении русского языка следует, что ограничения не касаются профессиональной художественной деятельности лишь в случае, если оригинал творческой работы — на русском языке. Значит, русскоязычный театр может играть русских авторов, но спектакли по латышским, европейским или другим зарубежным авторам в русском переводе оказываются под вопросом, - пишет юрист и правозащитник Елизавета Кривцова. 

Получается, проблема не только в афишах и вывесках. Под ударом сам репертуар. Но цензуры, конечно, нет. Просто государство объясняет театру, на каком языке ему можно быть театром".

Напомним, что министр культуры Наурис Пунтулис (Нацобъединение) распорядился исключить использование русского языка из публичного пространства учреждений и компаний, подчинённых Министерству культуры. Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.

Решению предшествовал конфликт вокруг русскоязычной рекламы на фасаде театра русской драмы имени Чехова. Политики Национального объединения потребовали убрать её, сославшись на статью 21 Закона о государственном языке.

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