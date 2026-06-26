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Учёные нашли бабочку, которая почти не стареет: она живёт в 25 раз дольше родственников

Редакция PRESS 26 июня, 2026 15:40

Наука 0 комментариев

Обычно жизнь бабочки кажется очень красивой, но очень короткой. Несколько недель полётов, цветов, солнца — и всё.

Но природа опять решила испортить людям простые представления.

Учёные обнаружили тропических бабочек, которые живут не недели, а месяцы. Некоторые представители рода Heliconius способны доживать почти до года. Для бабочки это почти как выиграть биологическую лотерею.

Самый эффектный пример — Heliconius hewitsoni. В исследовании максимальная продолжительность её жизни составила 348 дней. А близкий родственник, Dione juno, прожил всего 14 дней. Разница — в 25 раз.

Но главное даже не это.

Некоторые бабочки Heliconius не просто живут дольше. Они, похоже, стареют медленнее. Учёные проверяли физическую форму насекомых с помощью теста на силу хватки. И у одного вида, Heliconius hecale, пожилые бабочки держались не хуже молодых.

Представьте себе бабушку-бабочку, которая по-прежнему уверенно цепляется лапками и не выглядит так, будто возраст уже забрал у неё силы.

У большинства бабочек взрослая жизнь короткая. Они питаются в основном нектаром и довольно быстро проходят свой жизненный финал. А Heliconius умеют то, что для бабочек необычно: они едят пыльцу. Это не просто сладкий напиток из цветка, а более питательная еда.

Можно сказать, они нашли свой “суперфуд” задолго до людей.

Но пыльца объясняет не всё. Когда исследователи убирали её из рациона, бабочки всё равно жили дольше близких родственников. Значит, дело не только в меню, а ещё и в более глубоких эволюционных настройках организма.

Именно поэтому эти насекомые так заинтересовали учёных, которые изучают старение. Бабочки Heliconius могут стать живой подсказкой: как организмам удаётся не только продлить жизнь, но и дольше сохранять нормальную физическую форму.

Конечно, это не значит, что людям теперь надо есть цветочную пыльцу и ждать вечной молодости. Бабочка — не человек, а тропический лес — не аптека.

Но сама идея впечатляет. Где-то в Центральной и Южной Америке летают яркие создания, которые будто нарушили обычное правило бабочек: быстро родиться, красиво пожить и быстро исчезнуть.

Они живут долго.

И, что ещё страннее, делают это без явной дряхлости.

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