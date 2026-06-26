Солнце, дождь и до +31 — какой будет погода в субботу

Температура воздуха ночью составит от +13 до +18 градусов. Ветер будет преимущественно слабым, только на морском побережье временами усилится юго-западный и западный ветер.

Днём на большей части территории страны выглянет солнце. Больше облаков ожидается на востоке Латвии, где местами пройдут дожди.

Воздух прогреется до +26...+31 градуса. В центральных районах жара будет особенно сильной. На побережье и местами в Видземе температура составит от +21 до +25 градусов.

В Риге ночь пройдёт без осадков, но будет преимущественно облачной. Температура не опустится ниже +16...+18 градусов.

В субботу в столице ожидается сухая и солнечная погода. Воздух прогреется примерно до +30 градусов, ветер останется слабым.