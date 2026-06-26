Украл у армии — расстрел: в России придумали новую меру наказания

Авторы инициативы предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления - «Коррупционная деятельность, повлекшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан».

Лидер партии Сергей Миронов заявил, что хищения при строительстве оборонительных сооружений и военных объектов, производстве оружия и боеприпасов, а также поставках для армии следует рассматривать не как обычную коррупцию, а как государственную измену.

«Когда деньги воруют при строительстве оборонительных сооружений, военных объектов, при производстве оружия и боеприпасов, при поставках в армии - это не хищение, а измена Родине», - заявил Миронов.

В пояснительных документах инициаторы ссылаются на практику Китая, Вьетнама и Таиланда. По данным RTVI, в записке утверждается, что публичное исполнение смертных приговоров в Китае служит «мощным превентивным фактором».

Смертная казнь формально сохраняется в российском уголовном законодательстве, однако с 1990-х годов не применяется. Последним человеком, расстрелянным в России, считается серийный убийца Сергей Головкин, казнённый в 1996 году.

После начала войны против Украины призывы вернуть высшую меру наказания в России звучат регулярно. В 2024 году такую возможность предлагал обсудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.