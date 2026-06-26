Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Июня Завтра: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Доступность

Оказывается, Латвия не самая дорогая: где в Европе один и тот же чек бьёт больнее?

Редакция PRESS 26 июня, 2026 12:36

Всюду жизнь 0 комментариев

Иногда кажется, что цены в Латвии уже решили соревноваться не с зарплатами, а с человеческим терпением.

Зашёл в магазин за «пару мелочей», вышел с чеком, который выглядит как маленькое финансовое предупреждение. Купил кофе, хлеб, сыр, что-то к ужину — и уже хочется спросить у кассы, не включила ли она случайно плату за красивую жизнь.

Но новая европейская статистика неожиданно напоминает: на карте цен Латвия всё же не в самом верхнем ценовом аду.

Eurostat сравнил, сколько стоит похожий набор товаров и услуг в разных странах Европы. Условно говоря, если средний европейский набор стоит 100 евро, то в Латвии такой уровень оценивается примерно в 80 евро. В Литве почти столько же. А вот Эстония уже почти у среднего европейского уровня.

И тут становится интереснее.

В Люксембурге тот же условный набор стоит почти 149 евро. В Дании — около 140. В Ирландии — тоже около 140. То есть там, где для местного жителя многое компенсируется зарплатами, для приезжего кошелёк может начать нервно шуршать уже в первые часы.

Самая дорогая Европа — это в основном север и запад. Люксембург, Дания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Австрия. Там красиво, аккуратно, удобно и часто очень дорого.

А самая дешёвая часть карты всё ещё тянется через восток и юго-восток Европы. Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, часть Балкан. Там один и тот же европейский «чек» выглядит заметно мягче.

Но есть ловушка, и она важная.

Низкие цены сами по себе ещё не означают лёгкую жизнь. Потому что человек платит не европейским индексом, а своей зарплатой. Если страна дешевле, но доходы тоже ниже, радость от цифры на графике быстро заканчивается у обычной полки в магазине.

Поэтому фраза «в Латвии цены ниже среднего по ЕС» звучит одновременно приятно и немного издевательски. Да, ниже. Нет, это не значит, что местный покупатель каждый день чувствует себя победителем европейской распродажи.

Зато статистика полезно охлаждает эмоции. Латвия дорогая для многих своих жителей. Но в общеевропейской таблице она не среди самых дорогих стран. Скорее это страна, где главный вопрос не только в ценнике, а в том, сколько остаётся после него.

И вот тут начинается настоящая арифметика кошелька.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Еврокомиссия хочет лишить защиты в ЕС украинцев призывного возраста
Важно

Еврокомиссия хочет лишить защиты в ЕС украинцев призывного возраста (5)

Разнос от Домбравы: глава центра для беженцев «Муцениеки» лишилась должности
Важно

Разнос от Домбравы: глава центра для беженцев «Муцениеки» лишилась должности

«Очередной сеанс «политкорректного» безумия»: Швайнштайгера обвинили в расизме за реплику об африканской сборной
Важно

«Очередной сеанс «политкорректного» безумия»: Швайнштайгера обвинили в расизме за реплику об африканской сборной

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напавший на ярмарку в Магдебурге получил пожизненный срок

Мир 14:41

Мир 0 комментариев

Суд в Германии приговорил выходца из Саудовской Аравии к пожизненному заключению по делу о нападении на рождественский базар в Магдебурге в 2024 году. В результате атаки погибли шесть человек.

Суд в Германии приговорил выходца из Саудовской Аравии к пожизненному заключению по делу о нападении на рождественский базар в Магдебурге в 2024 году. В результате атаки погибли шесть человек.

Читать
Загрузка

Усталость, туман в голове и покалывание: дефицит одного витамина может притворяться старением

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда человек думает: ну всё, возраст. Сил меньше, голова работает медленнее, ноги странно устают, в пальцах появляется покалывание, а после обычного дня хочется лечь и не разговаривать с цивилизацией.

Иногда человек думает: ну всё, возраст. Сил меньше, голова работает медленнее, ноги странно устают, в пальцах появляется покалывание, а после обычного дня хочется лечь и не разговаривать с цивилизацией.

Читать

За шпионаж в пользу России: суд приговорил двух человек к реальным срокам

Важно 14:21

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд в пятницу признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе не подлежащих разглашению сведений в пользу России и приговорил их к лишению свободы на пять и шесть лет соответственно.

Рижский городской суд в пятницу признал Светлану Николаеву и таксиста Сергея Сидорова виновными в сборе не подлежащих разглашению сведений в пользу России и приговорил их к лишению свободы на пять и шесть лет соответственно.

Читать

Сканировали QR-код? Ваши банковские данные могут оказаться у мошенников

ЧП и криминал 14:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Компания Bite Latvija предупреждает о быстром распространении в Европе новой схемы мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, известной как quishing.

Компания Bite Latvija предупреждает о быстром распространении в Европе новой схемы мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, известной как quishing.

Читать

Зарплата больше, чем у президента Латвии: сколько зарабатывает глава CSDD?

Важно 14:02

Важно 0 комментариев

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов.

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов.

Читать

Ограбление на 669 тысяч евро в Старой Риге: суд поставил точку в громком деле

ЧП и криминал 13:57

ЧП и криминал 0 комментариев

Год спустя после одного из самых громких вооруженных ограблений в Старой Риге суд вынес приговор трем гражданам Сербии, которые в составе организованной группы похитили 82 элитных наручных часов общей стоимостью более 669 тысяч евро.

Год спустя после одного из самых громких вооруженных ограблений в Старой Риге суд вынес приговор трем гражданам Сербии, которые в составе организованной группы похитили 82 элитных наручных часов общей стоимостью более 669 тысяч евро.

Читать

«Сильная страна не боится языков»: внучка Паулса — с неожиданным заявлением

Важно 13:51

Важно 0 комментариев

Неожиданный пост опубликовала в Фейсбуке внучка Раймонда Паулса - Анна Паула. О языках...

Неожиданный пост опубликовала в Фейсбуке внучка Раймонда Паулса - Анна Паула. О языках...

Читать