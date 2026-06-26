Оказывается, Латвия не самая дорогая: где в Европе один и тот же чек бьёт больнее?

Зашёл в магазин за «пару мелочей», вышел с чеком, который выглядит как маленькое финансовое предупреждение. Купил кофе, хлеб, сыр, что-то к ужину — и уже хочется спросить у кассы, не включила ли она случайно плату за красивую жизнь.

Но новая европейская статистика неожиданно напоминает: на карте цен Латвия всё же не в самом верхнем ценовом аду.

Eurostat сравнил, сколько стоит похожий набор товаров и услуг в разных странах Европы. Условно говоря, если средний европейский набор стоит 100 евро, то в Латвии такой уровень оценивается примерно в 80 евро. В Литве почти столько же. А вот Эстония уже почти у среднего европейского уровня.

И тут становится интереснее.

В Люксембурге тот же условный набор стоит почти 149 евро. В Дании — около 140. В Ирландии — тоже около 140. То есть там, где для местного жителя многое компенсируется зарплатами, для приезжего кошелёк может начать нервно шуршать уже в первые часы.

Самая дорогая Европа — это в основном север и запад. Люксембург, Дания, Ирландия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Бельгия, Австрия. Там красиво, аккуратно, удобно и часто очень дорого.

А самая дешёвая часть карты всё ещё тянется через восток и юго-восток Европы. Румыния, Болгария, Польша, Венгрия, часть Балкан. Там один и тот же европейский «чек» выглядит заметно мягче.

Но есть ловушка, и она важная.

Низкие цены сами по себе ещё не означают лёгкую жизнь. Потому что человек платит не европейским индексом, а своей зарплатой. Если страна дешевле, но доходы тоже ниже, радость от цифры на графике быстро заканчивается у обычной полки в магазине.

Поэтому фраза «в Латвии цены ниже среднего по ЕС» звучит одновременно приятно и немного издевательски. Да, ниже. Нет, это не значит, что местный покупатель каждый день чувствует себя победителем европейской распродажи.

Зато статистика полезно охлаждает эмоции. Латвия дорогая для многих своих жителей. Но в общеевропейской таблице она не среди самых дорогих стран. Скорее это страна, где главный вопрос не только в ценнике, а в том, сколько остаётся после него.

И вот тут начинается настоящая арифметика кошелька.