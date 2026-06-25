Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

Четверг ожидается теплым, но облачным

© LETA 25 июня, 2026 07:50

Важно 0 комментариев

Иллюстративное фото

В четверг в Латвии ожидается довольно теплая, но облачная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Четверг будет облачным, местами с прояснениями. Местами на востоке страны ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер. Воздух прогреется до +21, +26 градусов, в Видземе и местами на побережье залива - только до +18, +21 градуса.

В Риге небо временами будет затягивать облаками, однако существенных осадков они не принесут. Будет дуть слабый ветер, и воздух прогреется до +22, +24 градусов.

Теплая погода сохранится до конца месяца, а в конце недели с Западной Европы на территорию Латвии придет горячий воздух - столбики термометра во многих местах достигнут и превысят отметку в +30 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Терпеть этого не могу»: покупатель в шоке от магазинных полок
Важно

«Терпеть этого не могу»: покупатель в шоке от магазинных полок

Мигранты, ножи, конфликты, переполненность. Домбрава требует срочных мер
Важно

Мигранты, ножи, конфликты, переполненность. Домбрава требует срочных мер

Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?
Важно

Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Трамп неожиданно похвалил Зеленского за ход войны

Важно 11:27

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.

Читать
Загрузка

Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Важно 11:20

Важно 0 комментариев

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

Читать

Мигранты, ножи, конфликты, переполненность. Домбрава требует срочных мер

Важно 11:15

Важно 0 комментариев

В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.

В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.

Читать

Они приехали в осаждённый город не спасать людей. Следствие проверяет страшную версию

Всюду жизнь 11:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.

Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.

Читать

Заплатит ли Škoda 5,7 млн евро за задержки и дефекты электричек?

Важно 11:08

Важно 0 комментариев

АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.

АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.

Читать

Алкоголь и конфликты: за ночь Лиго в больницу попали 180 человек

Выбор редакции 10:57

Выбор редакции 0 комментариев

За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.

За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.

Читать

Стивен Сигал спешно продаёт свой особняк на Рублёвке: уже по скидке

Мир 10:51

Мир 0 комментариев

Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Читать