Семён Слепаков записал новую песню: «Маленькая война»(ВИДЕО)

Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.