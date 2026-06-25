Семён Слепаков записал новую песню: «Маленькая война»(ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.
Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.
После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.
После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.
В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.
В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.
Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.
Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.
АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.
АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.
За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.
За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.
Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.