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Семён Слепаков записал новую песню: «Маленькая война»(ВИДЕО)

Редакция PRESS 25 июня, 2026 08:55

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Трамп неожиданно похвалил Зеленского за ход войны

Важно 11:27

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Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.

Президент США Дональд Трамп положительно оценил действия Владимира Зеленского в войне России против Украины. Отвечая на вопросы журналистов 24 июня в Белом доме, американский лидер заявил, что украинский президент продолжает сопротивление и показывает неплохие результаты, сообщает Deutsche Welle.

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Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Важно 11:20

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После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

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Мигранты, ножи, конфликты, переполненность. Домбрава требует срочных мер

Важно 11:15

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В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.

В центре для просителей убежища в Муцениеки сейчас находятся 480 человек при максимальной вместимости 450 мест. Министр внутренних дел Янис Домбрава назвал ситуацию неприемлемой и потребовал срочно сократить число жителей центра, сообщает 360 Ziņas. Данные о 480 размещённых подтверждаются публикацией от 25 июня.

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Они приехали в осаждённый город не спасать людей. Следствие проверяет страшную версию

Всюду жизнь 11:12

Всюду жизнь 0 комментариев

Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.

Эта история звучит так, будто её придумали для самого мрачного фильма о войне. Но в Италии её проверяют настоящие прокуроры.

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Заплатит ли Škoda 5,7 млн евро за задержки и дефекты электричек?

Важно 11:08

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АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.

АО Pasažieru vilciens, работающее под брендом Vivi, решило взыскать с чешской компании Škoda Vagonka договорный штраф в размере 5,7 млн евро. Санкции начислены за срыв сроков поставки электропоездов, не устранённые вовремя дефекты и другие нарушения обязательств, сообщает LETA.

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Алкоголь и конфликты: за ночь Лиго в больницу попали 180 человек

Выбор редакции 10:57

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За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.

За последние сутки — с 23 по 24 июня — в Центр неотложной медицины Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиня (PSKUS) за помощью обратились 180 пациентов, сообщила представитель больницы Винета Клявиня. Нередко травмы были связаны с употреблением алкоголя и бытовыми конфликтами.

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Стивен Сигал спешно продаёт свой особняк на Рублёвке: уже по скидке

Мир 10:51

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Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Роскошное жилье голливудской звезды в Подмосковье не могут продать уже более полугода. Актер Стивен Сигал снизил стоимость своего элитного особняка в Подмосковье с 700 до 650 млн рублей. Кроме того, во время торгов он готов уступить еще столько же, сообщает piter.tv со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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