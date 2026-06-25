Праздники закончились трагедией: в Видземе погибли двое

20 июня в Валмиере поступило сообщение о несовершеннолетнем, который оказался в Гауе возле улицы Капу, примерно в 100-200 метрах от Казьих порогов, и не смог выбраться из воды. Прибывшие службы установили, что мальчик 2011 года рождения всё ещё находится в реке, но его точное местонахождение неизвестно.

Поиски продолжались несколько дней. 24 июня в Гауе обнаружили тело ребёнка без признаков жизни. Полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Второй несчастный случай произошёл 23 июня незадолго до полуночи в Грундзальской волости Смилтенского края. Молодой человек 2007 года рождения катался на SUP-доске по пруду возле места отдыха и упал в воду.

Его вытащили на берег и пытались реанимировать, однако медики констатировали смерть. По этому факту также начат уголовный процесс.

За пять праздничных дней в Латвии утонули восемь человек. Спасатели напоминают, что особенно опасны купание в состоянии опьянения, отдых у воды в одиночку и плавание в незнакомых местах.

Несмотря на жаркую погоду, вода ещё может оставаться холодной. Резкое погружение способно вызвать судороги, а также проблемы с сердцем и кровообращением. Государственная пожарно-спасательная служба призывает выбирать безопасные места для купания, не переоценивать силы и постоянно следить за детьми у воды.