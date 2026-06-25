Оставил шлем — а внутри уже поселилась семья

Находку обнаружил сын семьи Кох, когда заглянул в гараж. Вместо пустого шлема он увидел внутри настоящее птичье жильё: мох, сухую траву, веточки и семь яиц.

Самое забавное, что шлем лежал на мопеде модели Schwalbe. По-немецки это означает “ласточка”. Малиновка, похоже, оценила птичью тему по-своему.

По словам семьи, мопед и шлем стояли под открытым навесом всего несколько дней. Этого оказалось достаточно, чтобы маленькая птица устроила там полноценное гнездо. Теперь хозяева стараются не тревожить новую квартирантку: иногда осторожно заглядывают, но гостей к ней не водят.

Пока самка греет яйца, самец приносит ей корм. Семья наблюдает за этим почти как за маленьким сериалом у себя во дворе.

И если кто-то всё ещё думает, что птицам нужны только ветки и кусты, эта малиновка явно решила иначе. Иногда достаточно одного забытого шлема, чтобы жизнь сделала из гаража родильное отделение.