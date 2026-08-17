Над Высокими Фенами поднимаются огромные клубы дыма, в воздухе работают вертолёты и самолёты, по дорогам идут пожарные машины, а местные фермеры гонят к огню тракторы с цистернами воды.

Пожар, начавшийся в пятницу в провинции Льеж, за считаные дни превратился в крупнейший природный пожар современной истории Бельгии.