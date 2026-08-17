Бельгия привыкла к дождям, туманам и зелёным лесам, но теперь в одном из самых известных природных районов страны совершенно другая картина.
Над Высокими Фенами поднимаются огромные клубы дыма, в воздухе работают вертолёты и самолёты, по дорогам идут пожарные машины, а местные фермеры гонят к огню тракторы с цистернами воды.
Пожар, начавшийся в пятницу в провинции Льеж, за считаные дни превратился в крупнейший природный пожар современной истории Бельгии.
Огонь прошёл уже около 3000 гектаров. Это более чем вдвое больше площади пожара 2011 года, который до сих пор считался бельгийским рекордом.
И тушить его оказалось совсем непросто.
BELGIQUE : Le pire incendie de l'histoire de la Belgique a doublé depuis hier et a désormais ravagé près de 3000 hectares en province de Liège. pic.twitter.com/F9x16QYgP1
— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2026
Высокие Фены — не обычный лес, куда можно загнать колонну тяжёлой техники. Здесь лесные участки перемежаются болотами и торфяниками, а часть туристических маршрутов вообще проходит по деревянным настилам. Тяжёлая пожарная машина в таком месте рискует просто увязнуть.
Поэтому воду пришлось доставлять всеми доступными способами.
К пожарным присоединились местные фермеры. На тракторах они тянут цистерны и набирают воду из озера Робервиль, доставляя её туда, куда иначе добраться сложно.
Сверху работают два шведских самолёта для тушения пожаров, а также бельгийские и нидерландские вертолёты. Доступ к другому озеру, Бютгенбах, пришлось ограничить, чтобы авиация могла беспрепятственно садиться за новой порцией воды.
На земле работают более 250 пожарных и сотрудников экстренных служб. На помощь приехали специалисты из Германии и Люксембурга, подключились бельгийские военные.
Но пока люди собирали силы, огонь продолжал двигаться.
Около 600 жителей и туристов в районах Ваймс и Бютгенбах получили приказ эвакуироваться. Некоторым пришлось провести ночь в спортивном зале, другие уехали к родственникам и знакомым.
А затем ветер понёс пожар в сторону Германии.
В приграничном Моншау жителей ближайших к Бельгии улиц попросили покинуть дома. Власти при этом рассчитывают, что сам огонь через границу не перейдёт, но опасаются сильного задымления.
Есть у происходящего и особенно неприятный фон.
Всего несколькими днями раньше большой лесной пожар бушевал уже с другой стороны бельгийско-германской границы, возле немецкого Хюртгенвальда. Там огонь приблизился примерно на 300 метров к деревне Гай, а эвакуировать пришлось более двух тысяч человек.
Тот пожар удалось взять под контроль. Теперь с огнём сражается уже Бельгия.
Пока защитные линии вокруг эвакуированных бельгийских населённых пунктов держатся. Два наиболее опасных направления распространения огня удалось стабилизировать.
Но возвращаться домой эвакуированным жителям пока не разрешают.
Один из бельгийских пожарных признался, что раньше просто не мог представить пожар такого масштаба в своей стране.
Теперь его коллегам помогают военные нескольких стран, европейская авиация и фермеры, которые вместо обычной работы гонят тракторы с водой прямо к горящему заповеднику.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.