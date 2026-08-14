Врачи паллиативной помощи и специалисты по сопровождению людей в конце жизни рассказали, какие вещи действительно приобретают значение, когда времени остаётся мало.
И работа среди них далеко не на первом месте.
Специалисты говорят, что практически не встречают людей, которые в конце жизни сожалели бы о том, что недостаточно много работали или мало зарабатывали. Гораздо чаще значение приобретают отношения с близкими и вещи, которые человек так и не успел им сказать.
Неожиданный совет касается и старения. Морщины, седые волосы и тело, которое уже не выглядит как в молодости, врач паллиативной помощи Рэйчел Кларк предлагает воспринимать совсем не как катастрофу. Возможность дожить до возраста, когда всё это появляется, сама по себе привилегия, которой получают далеко не все.
Даже стремление вести исключительно здоровый образ жизни может зайти слишком далеко. Врачи советуют заботиться о себе, но не превращать существование в бесконечный набор запретов. Вкусная еда, хорошее вино и другие маленькие удовольствия тоже являются частью полноценной жизни.
Есть и совсем простой совет: праздновать дни рождения. Особенно с возрастом. Не относиться к очередной круглой дате как к неприятному напоминанию о годах, а действительно устраивать праздник с людьми, которых хочется видеть рядом.
И не ждать подходящего момента для списка вещей, которые хочется сделать когда-нибудь. Увидеть дикое животное, отправиться в путешествие, научиться печь идеальную фокаччу или просто встретиться с другом вполне можно раньше.
Потому что один из самых простых выводов людей, постоянно находящихся рядом со смертью, звучит почти неприлично очевидно.
Жизнь не бесконечна.
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