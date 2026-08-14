Неожиданный совет касается и старения. Морщины, седые волосы и тело, которое уже не выглядит как в молодости, врач паллиативной помощи Рэйчел Кларк предлагает воспринимать совсем не как катастрофу. Возможность дожить до возраста, когда всё это появляется, сама по себе привилегия, которой получают далеко не все.

Даже стремление вести исключительно здоровый образ жизни может зайти слишком далеко. Врачи советуют заботиться о себе, но не превращать существование в бесконечный набор запретов. Вкусная еда, хорошее вино и другие маленькие удовольствия тоже являются частью полноценной жизни.

Есть и совсем простой совет: праздновать дни рождения. Особенно с возрастом. Не относиться к очередной круглой дате как к неприятному напоминанию о годах, а действительно устраивать праздник с людьми, которых хочется видеть рядом.