Необходимо обследование
За направлением — к врачу
Какое заболевание считается серьезным, а какое временным, проходящим? А если сил нет продолжать работать? Как выяснить, будет установлена инвалидность, куда обращаться?
1. Надо обратиться к своему семейному врачу или лечащему врачу-специалисту. Тот осматривает пациента и направляет на дальнейшее обследование состояния здоровья.
2. По результатам комплексного медицинского осмотра и соответствующего лечения врач выносит решение о направлении пациента с результатами обследования и заключением в Государственную комиссию экспертизы здоровья и трудоспособности (VDEаVK), если видит для этого показания.
3. Для определения степени потери трудоспособности и установления инвалидности пациенту надо подать заявление в VDEаVK, приложив необходимые для экспертизы документы — результаты исследований, заключение врача. Это может сделать сам пациент или его законный представитель (лечащий врач). Подать заявление можно почтой, электронной почтой с надежной э-подписью.
В среднем в стране каждый девятый житель имеет инвалидность (с учетом детей-инвалидов). И это прямое следствие низкого уровня жизни большой части населения и очередей к врачам по госцене. На оплату полной стоимости не у всех есть средства, ведь это 60-80 евро только за одно посещение. Немало пожилых людей, которые годами не обращаются к врачам.
Заболевания переходят в хронические, люди теряют здоровье и трудоспособность. И тогда устанавливается инвалидность, чтобы человек мог получать пенсию или пособие, льготы — для обеспечения себя хотя бы минимальными потребностями…
Определение инвалидности
Когда проводится экспертиза здоровья
После того, как пациент или его законный представитель (лечащий врач) подали заявление в VDEаVK, назначается экспертиза инвалидности или трудоспособности. Экспертиза проводится людям с нарушениями физического или умственного здоровья, если они приводят к следующим последствиям:
* человек непрерывно лечился — по меньшей мере шесть месяцев перед датой проведения экспертизы;
* у человека возникли стабильные ограничения функционирования, что подтверждается медицинскими обследованиями.
В некоторых случаях, если нарушения здоровья являются тяжелыми и с неблагоприятным прогнозом или возникли стабильные ограничения функционирования, подать заявление на проведение экспертизы инвалидности можно и раньше шести месяцев лечения…
Три группы
Если обнаружена потеря трудоспособности
Комиссия VDEаVK на основании документов о состоянии здоровья, представленных заявителем или его доверенным лицом, устанавливает степень функциональных ограничений пациента и процент трудоспособности. На этом основании назначается инвалидность, а с 2025 года – с указанием процента трудоспособности.
* 1-я группа инвалидности. Устанавливается, если у пациента:
— сильно выражено ограничение физических или психических способностей;
— требуется постоянный уход и надзор;
— сильно ограничена способность работать и ухаживать за собой;
— невозможна интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.
Характеризуется как очень тяжелая инвалидность, потеря трудоспособности составляет от 80 до 100%.
* 2-я группа инвалидности. Предусмотрена, если у человека:
— выражено ограничение физических или психических способностей;
— ограничена способность работать и ухаживать за собой;
— интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи невозможна.
Характеризуется как тяжелая инвалидность, потеря работоспособности составляет от 60 до 79%.
* 3-я группа инвалидности. Назначается, если у жителя:
— умеренно выражено ограничение физических или психических способностей;
— ограничена способность работать и ухаживать за собой;
— затруднена интеграция в общество без соответствующей постоянной помощи.
Характеризуется как умеренно выраженная инвалидность, потеря работоспособности составляет от 25 до 59%.
* Также определяется прогнозируемая инвалидность. Это ограничение физических или психических способностей, вызванное болезнью или травмой, когда после длительного (максимально 52 недели) лечения возможно установление инвалидности…
V Сроки инвалидности
Инвалидность назначается на определенный срок и пожизненно (без повторного срока экспертизы инвалидности).
По возрасту:
— до 18 лет — на один год, два, пять лет или до 18-летнего возраста;
— с 18 лет — на шесть месяцев, один год, два, пять лет или без повторного срока экспертизы инвалидности (пожизненно).
(!) Пациенты, достигшие возраста, необходимого для назначения государственной пенсии по старости, сохраняют статус инвалида или проходят повторную экспертизу инвалидности.
Жителям пенсионного возраста назначается инвалидность (1-я, 2-я, 3-я группы) без указания ограничения трудоспособности в процентах…
Повторная инвалидность
Изменения в законе «Об инвалидности»
В прошлом году приняты поправки к закону «Об инвалидности» (изменения в статье 8 закона), которые устанавливают новые сроки повторного определения инвалидности. Уточнен также и порядок проведения экспертизы.
* Житель может подавать во врачебную комиссию документы с просьбой установления инвалидности не чаще одного раза в шесть месяцев (8-я статья, часть 6).
До истечения шестимесячного срока можно обратиться в комиссию только в случае, если состояние здоровья пациента существенно ухудшилось и ограничение функций жизнедеятельности считается стабильным, что подтверждается медицинскими документами.
* Статья 8. При подаче заявлений во VDEаVK следует учитывать, что начало срока повторной инвалидности зависит от времени подачи документов на экспертизу. А именно: подает ли житель документы менее чем за два месяца до окончания текущего периода инвалидности, или до окончания срока остается более двух месяцев.
* При повторной экспертизе инвалидности нужно учитывать, что если на день представления в комиссию всех необходимых документов действующая инвалидность продолжается еще не менее четырех месяцев, то комиссии дано право провести экспертизу и принять решение в течение трех месяцев со дня поступления документов…
Будут предупреждать
Напоминание об окончании срока инвалидности
Комиссия VDEаVK теперь будет рассылать напоминания об истечении срока действия статуса инвалида. Порядок вступил в силу с 1 июля.
Жители смогут подготовить и при необходимости вовремя представить необходимые документы в комиссию для рассмотрения повторной инвалидности. Напоминания будут отправляться дважды:
— первое — за 90 дней до истечения срока инвалидности;
— второе — за 45 дней до истечения срока инвалидности.
Напоминания будут автоматически отправляться из базы данных об инвалидности VDEаVK:
— на официальный электронный адрес человека, если он активирован;
— на адрес электронной почты, указанный лицом в заявлении на экспертизу по инвалидности…
Детство с инвалидностью
Статистика не радует…
В конце 2025 года в Латвии было 10 005 детей с инвалидностью. Наибольшее число детей с инвалидностью выпадает на 17-летних — 764. Также много детей с особыми потребностями в возрасте девяти лет – 722, в возрасте десяти лет – 703.
Какие проблемы здоровья у детей-инвалидов?
— 4 542 детям инвалидность была присвоена в связи с психическими и поведенческими нарушениями;
— 458 детей страдают нарушениями слуха;
— 238 — нарушениями зрения;
— у 238 констатированы нарушения опорно-двигательного аппарата.
В конце прошлого года в Латвии также было 4 495 детей, инвалидность которым была присвоена по другим причинам или причина не была указана…
Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА
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