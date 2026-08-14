Изменения в законе «Об инвалидности»

В прошлом году приняты поправки к закону «Об инвалидности» (изменения в статье 8 закона), которые устанавливают новые сроки повторного определения инвалидности. Уточнен также и порядок проведения экспертизы.

* Житель может подавать во врачебную комиссию документы с просьбой установления инвалидности не чаще одного раза в шесть месяцев (8-я статья, часть 6).

До истечения шестимесячного срока можно обратиться в комиссию только в случае, если состояние здоровья пациента существенно ухудшилось и ограничение функций жизнедеятельности считается стабильным, что подтверждается медицинскими документами.

* Статья 8. При подаче заявлений во VDEаVK следует учитывать, что начало срока повторной инвалидности зависит от времени подачи документов на экспертизу. А именно: подает ли житель документы менее чем за два месяца до окончания текущего периода инвалидности, или до окончания срока остается более двух месяцев.

* При повторной экспертизе инвалидности нужно учитывать, что если на день представления в комиссию всех необходимых документов действующая инвалидность продолжается еще не менее четырех месяцев, то комиссии дано право провести экспертизу и принять решение в течение трех месяцев со дня поступления документов…

Будут предупреждать

Напоминание об окончании срока инвалидности

Комиссия VDEаVK теперь будет рассылать напоминания об истечении срока действия статуса инвалида. Порядок вступил в силу с 1 июля.

Жители смогут подготовить и при необходимости вовремя представить необходимые документы в комиссию для рассмотрения повторной инвалидности. Напоминания будут отправляться дважды:

— первое — за 90 дней до истечения срока инвалидности;

— второе — за 45 дней до истечения срока инвалидности.

Напоминания будут автоматически отправляться из базы данных об инвалидности VDEаVK:

— на официальный электронный адрес человека, если он активирован;

— на адрес электронной почты, указанный лицом в заявлении на экспертизу по инвалидности…

Детство с инвалидностью

Статистика не радует…

В конце 2025 года в Латвии было 10 005 детей с инвалидностью. Наибольшее число детей с инвалидностью выпадает на 17-летних — 764. Также много детей с особыми потребностями в возрасте девяти лет – 722, в возрасте десяти лет – 703.

Какие проблемы здоровья у детей-инвалидов?

— 4 542 детям инвалидность была присвоена в связи с психическими и поведенческими нарушениями;

— 458 детей страдают нарушениями слуха;

— 238 — нарушениями зрения;

— у 238 констатированы нарушения опорно-двигательного аппарата.

В конце прошлого года в Латвии также было 4 495 детей, инвалидность которым была присвоена по другим причинам или причина не была указана…

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА