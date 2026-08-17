Как сообщалось, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в воскресенье на Вентспилсском шоссе возле Страупциемса, пострадали шесть человек, один из них погиб, сообщили агентству ЛЕТА в Службе неотложной медицинской помощи.
На месте происшествия пострадал и один спасатель, который после осмотра медиков продолжил работу на месте происшествия.
Участниками аварии стали грузовой и три легковых автомобиля. Грузовик опрокинулся на бок, заблокировав обе полосы движения.
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