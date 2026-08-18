Отдельные дождевые облака соберутся и в других местах Латвии. Днем будет преимущественно пасмурно, в Курземе — более солнечно. Ветер — в основном слабый северный.
Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Латгалии до +21 градуса местами в Курземе.
В Риге во вторник может обойтись без дождя, к вечеру облаков станет меньше. При слабом северном ветре воздух прогреется до +18…+19 градусов.
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