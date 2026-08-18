Максимальная температура воздуха составит от +14 градусов в Латгалии до +21 градуса местами в Курземе.

В Риге во вторник может обойтись без дождя, к вечеру облаков станет меньше. При слабом северном ветре воздух прогреется до +18…+19 градусов.