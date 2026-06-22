Согласно обобщённым данным, в сети государственных автомобильных дорог Латвии в настоящее время выявлено 235 указателей направления и информационных дорожных знаков, на которых указаны названия населённых пунктов России и Белоруссии.

Опрошенные LTV водители выражают непонимание по поводу того, почему на крупнейших автомагистралях Латвии по-прежнему указаны расстояния до столицы страны-агрессора. Представители общественности отмечают, что в нынешних геополитических условиях эта информация утратила актуальность и вместо неё было бы целесообразнее указывать местные латвийские города.

Ответственные должностные лица подтверждают: если давление со стороны общественности сохранится и будет получена политическая поддержка, существующие знаки будут демонтированы или заменены. Полная замена всех знаков на государственных автодорогах и в крупных городах (в том числе в Риге, Даугавпили и Резекне) обошлась бы в несколько сотен тысяч евро, и использование этих средств должно быть согласовано на правительственном уровне.

В настоящее время новый порядок вводится исключительно на вновь строящихся или реконструируемых дорожных объектах, где это не влияет на стоимость проекта — там надпись «Москва» на новых знаках больше не размещается. О массовой переделке существующей дорожной инфраструктуры окончательное решение должен принять Кабинет министров.

Мнение

«Может быть, стереть Россию и Москву со всех карт? Разжигание ненависти к России уже достигает отвратительных масштабов, и создается впечатление, что люди настолько сильно ненавидят всё русское, что им неприятны даже дорожные знаки с указателями на российские города, - пишет на своей странице ФЮ политический обозреватель Сандрис Точс.

Или же создаётся впечатление, что связи с Россией прерваны навсегда и никто больше никогда не поедет из Латвии в Россию. Кому нужны такие глупости? Я могу объяснить это намеренной попыткой затуманить умы людей, пытаясь создать впечатление, что крайняя русофобия — это норма и что почти у большинства уже есть такие эмоции. Кому это нужно?

Ну, логичным кажется только один вывод — умышленное разжигание ненависти к русским и России нужно только для войны. Чтобы подготовить население к войне. Потому что состояние ненависти нужно только для войны. Можно ли этого добиться с помощью таких анекдотических методов? Не знаю. Но пытаются. Возможно, неважно, что люди на самом деле думают, но важно создать впечатление, что они так думают. Или ты тоже дрожишь и трепещешь, увидев дорожный знак, указывающий на Москву?»