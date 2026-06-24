Биологи выяснили, как белые сипухи используют лунный свет во время охоты

Долгое время ученые считали, что белая окраска делает ночных хищников более заметными и должна снижать эффективность охоты. Однако многолетние наблюдения показали обратное. В периоды полнолуния светлые сипухи демонстрируют лучшие результаты по сравнению с более темноокрашенными сородичами.

По данным исследователей, белые птицы выстраивают траекторию полета таким образом, чтобы отраженный от их оперения лунный свет попадал на грызунов. В результате у добычи возникает защитная реакция оцепенения, что облегчает хищнику атаку.

Анализ данных, собранных за десятилетия наблюдений с использованием видеокамер и GPS-трекеров, показал, что в лунные ночи белые самцы тратят на поиск пищи меньше времени и успешнее добывают корм. Темноокрашенные особи такого преимущества не имеют.

Авторы работы считают, что результаты исследования помогают объяснить сохранение светлой окраски у части популяции сипух, несмотря на очевидный риск быть замеченными в ночное время. Вместо маскировки птицы используют собственную заметность как инструмент воздействия на добычу.