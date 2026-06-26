Как не пропустить проблемы печени? Новости партнеров Редакция PRESS 26 июня, 2026 00:09 Новости партнеров

От функциональности печени зависит состояние большинства органов и систем: этот орган выполняет целый спектр жизненно важных функций.

Сегодня мы попросили УЗИ-диагноста доктора Ирину Карпову (Klīnika Balta) рассказать о том, что на самом деле видит современная аппаратура, не опасно ли такое исследование и кому стоит задуматься о диагностике органов живота.

Большая и молчаливая

– Доктор, как заподозрить проблему?

– В большинстве случаев нарушения в работе печени развиваются незаметно для человека и могут очень долго протекать практически бессимптомно.

Боль в правом подреберье может быть одним из признаков как уже запущенных заболеваний печени, так и проявлением проблем с желчным пузырем, поджелудочной железой или кишечником.

Печень – главная химическая лаборатория организма (один из самых больших органов!), в которой каждую минуту разрушаются миллионы опасных токсических веществ. Печень расщепляет яды, токсины и вещества, способные вызвать аллергию на более безвредные вещества.

Этот орган не имеет нервных окончаний, а поэтому долго не сигнализирует о появившихся проблемах болевыми ощущениями. С развитием паталогий появляются симптомы: пожелтение склер, темная моча, светлый стул, выраженное недомогание.

Чаще всего на диагностику области живота направляют семейные врачи, которые могут по самочувствию и по лабораторным анализам пациента предположить патологии печени.

Скажу просто: если вас беспокоят даже слабые и редкие боли в правом подреберье, тяжесть в животе, тошнота, слабость, то нужно не чистить печень (это неправильно и вредно!), надо сходить к врачу, все обсудить, пройти диагностику. Рядом с печенью – желчный пузырь, который, кстати, начинает сигнализировать о проблемах намного быстрее своего соседа по животу…

Во время УЗИ-диагностики, которую я и мои коллеги проводим в нашей клинике, мы видим, что называется, весь живот --. патологии желчного и печени выявляем достаточно часто.

– Можете рассказать чуть подробнее?

– Со своей стороны могу сказать, что одна из самых частых причин воспаления печени, которые мы врачи-«узисты» видим в нашей клинике, – это стеатоз, или, как говорят в народе, жирная печень. Это значит, что в клетках печени – гепатоцитах - скопились капельки жира. Так происходит в результате долгого употребления ряда медикаментов или алкоголя (или вместе), при пристрастии к богатой углеводами и жирной пище.

На фоне стеатоза в Европе в среднем у 20-30 процентов людей (это зафиксировано в медицинской литературе) развивается воспаление жирной печени (стеатогепатит), что провоцирует разрастание соединительной ткани, и развивается фиброз, а это уже прямой путь к циррозу печени. Это происходит потому, что ткани печени заменяются соединительной тканью и больше не функционируют. То есть важный орган работает уже неполноценно, выбывая из процесса метаболизма в организме. В этом случае повышается также опасность возникновения рака печени. А если началось ожирение печени, цирроз может развиться за 15-20 лет.

Опасны все, как говорим мы, врачи, диффузные заболевания печени (это несколько десятков отдельных заболеваний). Каждое из них вызывает распад печеночных клеток, что в свою очередь приводит к возникновению и прогрессированию фиброза печени, который без лечения ведет к циррозу - смертельно опасному состоянию.

Среди диффузных заболеваний печени во время УЗИ-диагностики мы с большой долей уверенности предполагаем (окончательный диагноз складывается у гепатологов из комплексного анамнеза и анализов) хронические вирусные гепатиты В и С, хронические токсические поражения печени (алкогольное и лекарственное), метаболические расстройства и другие. При любом подозрении на проблему мы советуем пациенту срочно обратиться к семейному врачу и гепатологу!

– Что ваш умный УЗИ-аппарат видит лучше, чем, может быть, некоторые другие его собратья в мире инновационной медицинской диагностики?

– Самое главное при обследовании печени – это выявить подробности: стадию ожирения, стадию фиброза, стадию прогрессирования вирусного гепатита. Это позволяет нам сделать определенная программа, которая доступна врачам нашей клиники. Скажу не совсем по-научному: мы используем ультразвуковую эластографию печени сдвиговой волной. Это метод для очень точной, неинвазивной и безболезненной оценки диффузных заболеваний печени (и других органов), который совершенно безвреден для пациента, безболезнен и не дает осложнений.

Правило такое: чем точнее аппаратура и чем более обученным будет УЗИ-специалист, тем более четкой и точной будет информация по факту обследования и, что самое главное, для дальнейшего действия.

Современная медицина может решить многие проблемы – например, человек может вылечиться от гепатита С, что еще каких-то 20-30 лет назад было практически невозможно.

УЗИ печени - метод исследования состояния органов брюшной полости (и не только) и выявления возможных отклонений их развития и патологических изменений.

С помощью УЗИ можно достоверно оценить размеры и структуру печени, состояние ее сосудов, а также желчного пузыря, наличие камней в пузыре и желчных протоках. Исследование проводится также при подозрении на гепатит, цирроз различной этиологии, их осложнения (например портальная гипертензия), патологию желчевыводящих путей, появление опухолей печени, метастазов опухолей других органов, любое другое заболевание этого органа. А также при подозрении на заболевания печени, о которых свидетельствуют появление желтизны кожи и слизистых, болезненные ощущения в правом подреберье, чувство горечи во рту, повышение температуры, о травмах брюшной полости - с целью контроля лечебного процесса, в том числе после хирургических вмешательств. Также необходимо регулярно проводить УЗИ после удаления желчного пузыря.

Если понимаете, что давно не обследовали живот (или никогда этого не делали), – приходите, это будет во всех смыслах правильно. Посоветуйтесь со своим врачом.

Еще раз только хочу акцентировать на том факте, что печеночные нарушения чаще дают не резкую боль, а комплекс размытых симптомов. Человек может описывать это как тяжесть, давление, ощущение переполнения или дискомфорт в правом подреберье. Иногда эти ощущения усиливаются после жирной пищи, алкоголя, переедания или длительных перерывов в питании.

Также возможны признаки со стороны пищеварения: тошнота, горечь во рту, вздутие, нестабильный стул. Но важно: эти симптомы не являются специфичными только для печени, поэтому и нужна консультация врача и современная диагностика, а не гадание «по ощущениям».

Летом -- все проще!

На диагностику органов живота (в том числе печени) можно записаться в регистратуре Klīnika Balta:

Рига, улица Э. Бирзниека-Упиша, 10–1. Тел +371 28 770 660.

Можно попасть на диагностику в е Klīnika Balta также через платформу eVeselībasPunkts.

(!) Klīnika Balta расположена в самом центре Риги, буквально в нескольких шагах от центрального железнодорожного и автовокзала.

Регистрационный номер медучреждения: 001000280.