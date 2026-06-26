Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 26. Июня Завтра: Ausma, Ausmis, Inguna, Inguns
Доступность

Армейский номер и 11 мигрантов — что нашли в микроавтобусе у границы

Редакция PRESS 26 июня, 2026 17:43

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В Краславском крае задержали двух граждан Эстонии, которых подозревают в перевозке нелегальных мигрантов на микроавтобусе с поддельным номером автомобиля латвийской армии.

Пограничники остановили Volkswagen в Скайстской волости. За рулём находился один гражданин Эстонии, второй сидел рядом.

В салоне обнаружили 11 человек без действительных документов, виз и видов на жительство. По данным Госпогранохраны, ранее они незаконно пересекли границу Латвии с Белоруссией.

Проверка показала, что регистрационный номер микроавтобуса был поддельным и совпадал с настоящим номером автомобиля латвийской армии.

Против граждан Эстонии начнут уголовный процесс. Одиннадцать мигрантов не допустили к дальнейшему незаконному пересечению государственной границы.

В этом году Госпогранохрана начала 89 уголовных процессов по фактам незаконной перевозки людей и содействия их нелегальному пребыванию в Латвии. Фигурантами дел стали 77 человек.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Разнос от Домбравы: глава центра для беженцев «Муцениеки» лишилась должности
Важно

Разнос от Домбравы: глава центра для беженцев «Муцениеки» лишилась должности

Это были венгерские «Грипены»: кто летал сегодня над Ригой
Важно

Это были венгерские «Грипены»: кто летал сегодня над Ригой (1)

Жара станет смертельно опасной — чего нельзя делать у воды и на солнце
Важно

Жара станет смертельно опасной — чего нельзя делать у воды и на солнце

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Опасное похудение — в Латвии предупреждают о препаратах из соцсетей

Важно 18:32

Важно 0 комментариев

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Читать
Загрузка

США прекратят принимать просителей убежища, заявил Белый дом

Важно 18:30

Важно 0 комментариев

США на основании решений Верховного суда фактически полностью прекратят принимать просителей убежища, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

США на основании решений Верховного суда фактически полностью прекратят принимать просителей убежища, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

Читать

Скандал вокруг Шапиро: Гундарс Аболиньш назвал решение жюри «трусливым и политически мотивированным»

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Читать

В Большом Лудзенском озере загадочно гибнут судаки

Важно 17:56

Важно 0 комментариев

В последние дни Лудзенское краевое самоуправление получило несколько сообщений от жителей о погибших судаках, обнаруженных в Большом Лудзенском озере.

В последние дни Лудзенское краевое самоуправление получило несколько сообщений от жителей о погибших судаках, обнаруженных в Большом Лудзенском озере.

Читать

Очередь на муниципальное жильё в Риге сократилась почти на 8%

Новости Латвии 17:48

Новости Латвии 0 комментариев

За первые пять месяцев года очередь на получение муниципального жилья в Риге сократилась с 1507 до 1389 человек и семей.

За первые пять месяцев года очередь на получение муниципального жилья в Риге сократилась с 1507 до 1389 человек и семей.

Читать

Париж запретит пить алкоголь на улице: жара довела город до режима «воду, а не вино»

Всюду жизнь 17:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Париж обычно продаёт миру красивую картинку: набережная, вечер, бокал вина, разговоры, свет, мосты и ощущение, что жизнь всё-таки удалась.

Париж обычно продаёт миру красивую картинку: набережная, вечер, бокал вина, разговоры, свет, мосты и ощущение, что жизнь всё-таки удалась.

Читать