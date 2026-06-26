Армейский номер и 11 мигрантов — что нашли в микроавтобусе у границы

Пограничники остановили Volkswagen в Скайстской волости. За рулём находился один гражданин Эстонии, второй сидел рядом.

В салоне обнаружили 11 человек без действительных документов, виз и видов на жительство. По данным Госпогранохраны, ранее они незаконно пересекли границу Латвии с Белоруссией.

Проверка показала, что регистрационный номер микроавтобуса был поддельным и совпадал с настоящим номером автомобиля латвийской армии.

Против граждан Эстонии начнут уголовный процесс. Одиннадцать мигрантов не допустили к дальнейшему незаконному пересечению государственной границы.

В этом году Госпогранохрана начала 89 уголовных процессов по фактам незаконной перевозки людей и содействия их нелегальному пребыванию в Латвии. Фигурантами дел стали 77 человек.