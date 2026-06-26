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США прекратят принимать просителей убежища, заявил Белый дом

Редакция PRESS 26 июня, 2026 18:30

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США на основании решений Верховного суда фактически полностью прекратят принимать просителей убежища, заявил заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер.

«Двери Америки полностью закрыты для просителей убежища», — сказал он журналистам. По словам Миллера, власти США выработали «простое и элегантное решение» в отношении просителей убежища. «Если вы обращаетесь за убежищем, то мы найдем какую-то другую страну в мире, которая вас примет», — пояснил он.

Так Миллер прокомментировал два решения Верховного суда США по вопросам иммиграции. Суд принял их накануне, встав на сторону администрации президента страны Дональда Трампа.

Эти решения, отмечает The Washington Post, позволят команде Трампа изменить систему предоставления убежища и высылки иммигрантов, которые приехали в США из стран, затронутых войной и стихийными бедствиями.

Первое решение позволит администрации Трампа отменить гуманитарную защиту для беженцев из Гаити (350 тысяч человек) и Сирии (более шести тысяч человек). Многие из них живут и работают в США годами. Это решение также может поставить под угрозу депортации всех 1,3 миллиона человек, пользующихся статусом временной защиты (Temporary Protected Status, TPS).

Многие из них уже лишились защиты от депортации, но оспорили это решение в судах. Теперь решение Верховного суда может повлиять на исход этих дел, отмечает The Washington Post.

Второе решение подразумевает, что власти смогут возобновить иммиграционную политику, которая использовалась на границе США с Мексикой. Этот механизм позволяет пограничникам ограничивать количество людей, которые могли подать заявление о предоставлении убежища в течение одного дня.

 

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