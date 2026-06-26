Опасное похудение — в Латвии предупреждают о препаратах из соцсетей

Ведомства предупреждают, что у средств неизвестного происхождения невозможно проверить состав, концентрацию действующего вещества и наличие опасных примесей. Такие продукты могут быть незарегистрированными или поддельными.

Поводом для предупреждения стал случай, когда в Детской клинической университетской больнице лечили девушку после применения купленного в интернете средства для похудения.

В составе продукта был указан ретатрутид. Это вещество пока не зарегистрировано ни в Латвии, ни в Евросоюзе и продолжает изучаться в рамках третьей фазы клинических исследований. Условия его безопасного применения ещё не утверждены.

По данным ведомств, употребление подобных средств может вызвать аллергические реакции, инфекции, гормональные нарушения, изменения сердечного ритма, а также повреждения печени и поджелудочной железы.

Препараты для лечения диабета второго типа и снижения веса следует принимать только по назначению врача и под медицинским наблюдением.

В Латвии интернет-аптекам разрешено продавать только безрецептурные лекарства. Предложения приобрести в сети рецептурные или экспериментальные препараты свидетельствуют о незаконной торговле.