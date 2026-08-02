И тут невольно вспоминается генерал Хлудов из булгаковского «Бега». Вот кто был человеком последовательным. Когда к нему явился товарищ министра торговли Корзухин с просьбой пропустить в Севастополь состав с экспортным пушным товаром, Хлудов… Впрочем, давайте воспроизведем этот диалог дословно:

Корзухин (волнуясь). Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь, на станции, застряли грузы особо важного назначения. Испрашиваю разрешения и содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь.