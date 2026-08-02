Пока европейские чиновники уверяли публику, что санкции — это вопрос принципа, где-то в Италии и Греции, вероятно, грустили скорняки. Выяснилось, что русский соболь — существо практически монопольное, а заменить его особенно нечем. Соболь бегает только по российским лесам. В результате из очередного санкционного пакета соболиный мех тихо исчез. Не потому, что политика изменилась, а потому, что природа, к сожалению для Брюсселя, не читает регламенты Европейской комиссии.
И тут невольно вспоминается генерал Хлудов из булгаковского «Бега». Вот кто был человеком последовательным. Когда к нему явился товарищ министра торговли Корзухин с просьбой пропустить в Севастополь состав с экспортным пушным товаром, Хлудов… Впрочем, давайте воспроизведем этот диалог дословно:
Корзухин (волнуясь). Второй касается непосредственно моего министерства. Здесь, на станции, застряли грузы особо важного назначения. Испрашиваю разрешения и содействия вашего превосходительства к тому, чтобы их срочно протолкнуть в Севастополь.
Хлудов (мягко). А какой именно груз?
Корзухин. Экспортный пушной товар, предназначенный за границу.
Хлудов (улыбнувшись). Ах, пушной экспортный! А в каких составах груз?
Корзухин (подает бумагу). Прошу вас.
Хлудов. Есаул Голован! Составы, указанные здесь, выгнать в тупик, в керосин и сжечь!
А в конце из разговора он добавляет: «И еще скажите, что заграничным шлюхам собольих манжет не видать!»
Забавный исторический парадокс. Булгаковский белый генерал, проигрывающий гражданскую войну, оказался строже к соболю, чем победившая европейская бюрократия. Хлудов предпочел сжечь меха вместе с вагонами. Брюссель же, немного поколебавшись, решил, что некоторые принципы все-таки можно подбить дорогой соболиной подкладкой.
История вообще любит такие маленькие шалости. Она редко смеется громко. Чаще — едва заметно приподнимает уголок губ.
Ксаверий БЕЛЫЙ.
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