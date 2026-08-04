Карлис Пургайлис, главный экономист Citadele Bank, отмечает, что неудивительно, что большинство жителей пока не заметили снижения цен на продукты питания. Сниженная ставка НДС применяется только к определенным группам продуктов питания, в то время как на общую сумму покупки влияют цены на другие товары, рекламные предложения, а также состав и размер продуктовой корзины каждого домохозяйства. Если потребитель не покупает регулярно товары, на которые распространяется сниженная ставка НДС, или если одновременно подорожали другие товары, общий эффект от экономии может быть трудно заметить.

Экономист также отмечает, что опрос отражает реальный опыт жителей и то, как изменения цен ощущаются домохозяйствами в повседневной жизни. В то же время, для полной оценки влияния снижения ставки НДС важно будет отслеживать фактические изменения цен в ближайшие месяцы. Это позволит оценить, в какой степени изменения налогов отражаются на ценах в магазинах и расходах домохозяйств в долгосрочной перспективе.

Пургайлис подчеркивает, что цены на продукты питания — лишь одна часть расходов домохозяйств. Хотя жители Латвии в среднем тратят на продукты питания большую долю своего дохода, чем в Европейском союзе (ЕС) в целом, данные о розничных продажах показывают, что общие расходы домохозяйств выше, чем год назад. Это обусловлено ростом заработной платы и улучшением покупательной способности. Это свидетельствует об общем улучшении финансовых возможностей жителей, даже если снижение цен на продукты питания пока не привело к ощутимой экономии в семейных бюджетах.