Стоимость отправки по Латвии простого письма весом до 20 граммов предлагается повысить с 2,35 до 2,50 евро — на 15 центов, или примерно на 6,4%.
Наиболее заметное подорожание ожидается для мелких пакетов весом от 1001 до 2000 граммов. Простое отправление может подорожать с 7,84 до 15,47 евро — на 97,3%. Тариф на заказной мелкий пакет предлагается увеличить с 9,28 до 17,84 евро, а на застрахованный — с 11,35 до 21,52 евро.
Одновременно некоторые лёгкие отправления могут стать дешевле. Тариф на простой мелкий пакет весом до 20 граммов предлагается снизить с 3,22 до 3,02 евро, а на пакет весом от 21 до 100 граммов — с 3,56 до 3,19 евро. Заказная посылка в этой весовой категории может подешеветь с 7,01 до 6,27 евро.
Тарифы на простые внутренние письма в зависимости от веса предлагается повысить на 6,4-47,2%, на заказные — на 28,5-50,5%, а на застрахованные — на 45,9-56,3%.
В Latvijas pasts объясняют изменения сокращением количества традиционных почтовых отправлений, ростом расходов на труд, транспорт и международные расчёты, а также изменением требований к универсальной почтовой услуге.
По данным компании, в 2025 году число писем сократилось на 10,6%, а объём доставляемой подписной прессы — на 12,3%. При этом универсальную услугу необходимо обеспечивать по единому тарифу для всех жителей независимо от места проживания.
Изменения предусмотрены и для доставки подписных изданий. Стоимость доставки одного экземпляра предлагается увеличить с 0,84 до 0,89 евро, а тариф за килограмм — с 1,22 до 1,24 евро.
Окончательное решение по тарифам должна принять Комиссия по регулированию общественных услуг.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.