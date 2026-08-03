Наиболее заметное подорожание ожидается для мелких пакетов весом от 1001 до 2000 граммов. Простое отправление может подорожать с 7,84 до 15,47 евро — на 97,3%. Тариф на заказной мелкий пакет предлагается увеличить с 9,28 до 17,84 евро, а на застрахованный — с 11,35 до 21,52 евро.

Одновременно некоторые лёгкие отправления могут стать дешевле. Тариф на простой мелкий пакет весом до 20 граммов предлагается снизить с 3,22 до 3,02 евро, а на пакет весом от 21 до 100 граммов — с 3,56 до 3,19 евро. Заказная посылка в этой весовой категории может подешеветь с 7,01 до 6,27 евро.