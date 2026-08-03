Поправки к закону должны способствовать тому, чтобы товары, произведенные в Латвии, занимали больше места на полках магазинов, принадлежащих иностранным предпринимателям в Латвии. Комиссия Сейма по народному хозяйству заявила, что нынешние «изменения являются частью более широких мер по содействию честной конкуренции и прозрачному ценообразованию в розничной торговле продуктами питания.
Проще говоря, в отношениях между поставщиками товаров (производителями или посредниками) и торговцами должны произойти два изменения.
Во-первых, срок, в течение которого продавцы должны вернуть поставщикам деньги за проданные товары, должен быть сокращен как минимум до 20 дней. 20-дневный срок уже прописан в законе, но с оговоркой, что стороны могут договориться о другом, то есть более длительном сроке. Теперь Сейм снял такую оговорку.
Во-вторых, были уточнены условия, при которых поставщики и торговцы могут уменьшать объемы товаров, которые первые обязались поставить, а вторые продать. Если допустимые отклонения от договоров будут сформулированы в законе, то сторонам не придется тратить время и силы на споры и даже обращение в суд.
«На наш взгляд, принятые поправки являются значительным шагом к более справедливым отношениям в цепочке поставок продовольствия», — сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.
«Мы положительно оцениваем то, что законодатель и Министерство экономики прислушались к аргументам отрасли и были готовы искать решения», — заявила председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре.
Янис Дубултс из Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания обосновал свое несогласие с поправками главным образом тем, что в них не было включено, но что следовало бы включить.
Во-первых, чем дальше, тем лучше, чтобы стороны могли подготовиться к реализации закона.
Во-вторых, цель запрета недобросовестной торговой практики состоит не в защите производителей от торговцев, а в защите более слабой стороны от более сильной. Баланс сил между сторонами меняется от случая к случаю, и более слабой стороной могут оказаться торговцы.
В частности, торговые предприятия, как правило, меньше по масштабу, чем международные оптовики, которые оперируют большими денежными средствами и ресурсами, а есть еще владельцы малых сетей и отдельных магазинов, по сравнению с которыми даже местные производители выглядят гигантами.
(Nra.lv)
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