Во-вторых, были уточнены условия, при которых поставщики и торговцы могут уменьшать объемы товаров, которые первые обязались поставить, а вторые продать. Если допустимые отклонения от договоров будут сформулированы в законе, то сторонам не придется тратить время и силы на споры и даже обращение в суд.

«На наш взгляд, принятые поправки являются значительным шагом к более справедливым отношениям в цепочке поставок продовольствия», — сказал председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роландс Фелдманис.

«Мы положительно оцениваем то, что законодатель и Министерство экономики прислушались к аргументам отрасли и были готовы искать решения», — заявила председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре.