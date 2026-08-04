«Постоянно менять ставку было бы неправильно», — сказала она, отвечая на вопрос, следует ли сохранить сниженную ставку НДС на определенные продукты питания и через год.
По словам Гулбе, нельзя менять ставку каждые полгода или год, хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза (ЕС) к продуктам питания применяется сниженный НДС.
Она отметила, что первый месяц действия сниженной ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца показал, что цены стали ниже, поэтому отказ от сохранения сниженной ставки будет нелегко объяснить.
Гулбе также считает, что практически ко всем продуктам питания в Латвии следовало бы применять сниженную ставку НДС. «Практически на все [продукты питания] следовало бы снизить [ставку НДС], как это сделано в большинстве стран ЕС», — сказала представитель Института агроресурсов и экономики.
Как сообщалось, с 1 июля к четырем основным группам продуктов питания — хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам — применяется сниженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21%. Сниженная ставка будет действовать один год — до 30 июня 2027 года.
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