По словам Гулбе, нельзя менять ставку каждые полгода или год, хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза (ЕС) к продуктам питания применяется сниженный НДС.

Она отметила, что первый месяц действия сниженной ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца показал, что цены стали ниже, поэтому отказ от сохранения сниженной ставки будет нелегко объяснить.