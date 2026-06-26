Очередь на муниципальное жильё в Риге сократилась почти на 8%

Наиболее заметное снижение зафиксировано среди малообеспеченных многодетных семей. В начале года в этой группе числились 138 заявителей, а к 1 июня их осталось 106 - на 23% меньше.

Число претендентов на аренду социальной квартиры или социального жилого помещения уменьшилось с 748 до 719. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось с 417 до 383.

Председатель Комитета по жилищным вопросам и охране окружающей среды Рижской думы Элина Трейя заявила, что самоуправление активнее перераспределяет квартиры в соответствии с размером домохозяйств и действующими критериями.

При этом число жителей, желающих обменять арендуемое у самоуправления жильё на другое, выросло с 48 до 55. В Рижской думе считают это положительной тенденцией, поскольку небольшие семьи переезжают в более компактные квартиры, освобождая крупное жильё для многодетных.

На сокращение очереди влияют и проекты по обновлению жилого фонда при софинансировании Евросоюза. На первом этапе ремонтируют 210 квартир. После завершения второго этапа в 2027 году для аренды планируют предоставить ещё 203 квартиры.