Скандал вокруг Шапиро: Гундарс Аболиньш назвал решение жюри «трусливым»

В опубликованном в социальных сетях заявлении он попросил исключить его из официального списка номинантов.

Аболиньш назвал решение жюри снять с конкурса режиссёра Адольфа Шапиро и спектакль «Дон Кихот» «непрофессиональным, трусливым и политически мотивированным».

«Адольф Шапиро - один из моих учителей в этой профессии, поэтому я остаюсь вместе со своим учителем», - заявил актёр.

По его словам, этим решением латвийское театральное сообщество повторило ошибку, уже совершённую около 30 лет назад.

Аболиньш также поблагодарил художницу Ингриду Вилкарсе за то, что она не участвовала в принятии решения жюри.