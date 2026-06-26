В Большом Лудзенском озере загадочно гибнут судаки

По имеющейся информации, гибель затронула именно судаков. Мёртвых рыб других видов пока не обнаружено.

О ситуации проинформирована Государственная служба окружающей среды. 22 июня специалисты измерили уровень растворённого кислорода в разных частях озера.

Проверка показала, что содержание кислорода находится в пределах нормы. Поэтому причиной гибели рыбы, вероятно, стали другие факторы, которые ещё предстоит установить.

Муниципалитет также обратился в научный институт BIOR. Там проведут лабораторные анализы, чтобы определить возможную причину гибели судаков.

Сейчас власти ожидают результаты исследований и заключения специалистов. Дополнительную информацию обещают опубликовать после их получения.