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«Призрака пустыни» нашли благодаря YouTube: крошечную кошку учёные искали восемь лет

Редакция PRESS 26 июня, 2026 19:18

Животные 0 комментариев

В пустыне есть животные, которых почти невозможно увидеть. Они не рычат, не выходят к туристам и не позируют на камеру. Они просто исчезают в песке.

Одно из таких существ — барханная кошка. Её иногда называют «призраком пустыни».

Она меньше обычной домашней кошки, охотится по ночам и носит шубку, которая почти идеально сливается с песком и камнями. Днём заметить её очень трудно. Ночью — ещё труднее, если она не хочет быть замеченной.

И всё же в 2017 году в Ливии её сняли на видео.

Фотограф дикой природы Мохаммед Альмунтасир выложил ролик на YouTube. На кадрах была маленькая ночная кошка в ливийской Сахаре. Для обычного зрителя — милый зверёк. Для натуралистов — сюрприз.

Дело в том, что учёные не знали наверняка, обитает ли барханная кошка в этой части Ливии. Одно видео не превращает животное сразу в доказанный факт для карты. Но оно может стать началом охоты.

Так и произошло.

После ролика исследователи годами проверяли удалённую долину: искали следы, изучали лапки на песке, разговаривали с местными жителями, ставили фотоловушки и пытались понять, был ли это случайный гость или настоящий скрытый обитатель этих мест.

Проверка заняла восемь лет.

И теперь барханную кошку удалось задокументировать уже в 13 местах. То есть «призрак пустыни» оказался не миражом и не случайной ошибкой камеры, а реальным ночным жителем ливийской Сахары.

В этой истории особенно приятно то, что открытие началось не с огромной экспедиции и не с дорогого спутника. Всё началось с видео в интернете. С короткой записи, которую кто-то мог просто пролистать.

Но кто-то посмотрел внимательнее.

Барханная кошка остаётся редкой и плохо изученной. Её трудно найти, трудно посчитать и трудно защитить, если неизвестно, где она живёт. Поэтому такие подтверждения важны не только для любителей милых диких кошек, но и для охраны природы.

Хотя, конечно, отрицать невозможно: она ещё и невероятно милая.

Маленькая кошка с огромными ушами, которая восемь лет заставляла учёных идти по своим следам через пустыню.

Настоящий призрак.

Только с лапками.

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