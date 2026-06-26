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Париж запретит пить алкоголь на улице: жара довела город до режима «воду, а не вино»

Редакция PRESS 26 июня, 2026 17:30

Всюду жизнь 0 комментариев

Париж обычно продаёт миру красивую картинку: набережная, вечер, бокал вина, разговоры, свет, мосты и ощущение, что жизнь всё-таки удалась.

Но на этой неделе картинка дала трещину.

Из-за экстремальной жары в Париже временно запретят пить алкоголь в общественных местах. Запрет начнёт действовать в пятницу с полудня до 7 утра субботы, а потом повторится с субботы на воскресенье. Продажу алкоголя на вынос также ограничат вечером и ночью.

Кафе и рестораны с разрешёнными посадочными местами под запрет не попадают. То есть дело не в том, чтобы лишить Париж вина как символа. Дело в том, что город перегрелся.

И это не фигура речи.

В Париже температура поднялась до рекордных для июня 40,9°C. Глава полиции заявил, что больницы приближаются к точке насыщения. По словам французского министра здравоохранения, скорая помощь в столице за сутки сообщала о четырёхкратном росте числа остановок сердца. Причём речь шла не только о пожилых людях.

Алкоголь в такую погоду — плохой союзник. Он усиливает обезвоживание, может ухудшать реакцию организма на жару и превращает обычную прогулку или вечер у канала в медицинский риск. Поэтому власти решили убрать из уличной жары хотя бы один фактор, который может отправить людей в уже перегруженные больницы.

Парижане и туристы ищут спасение у воды, в парках и тени. Парки оставляют открытыми круглосуточно, часть школ закрывали, а Эйфелева башня и Лувр уже сокращали часы работы из-за жары.

Самое странное в этой истории — насколько быстро романтика превращается в инструкцию по выживанию.

Ещё вчера бокал на улице выглядел как часть парижского лета. Сегодня власти фактически говорят: сначала вода, потом всё остальное.

И, возможно, это самый наглядный знак новой европейской жары. Она меняет не только прогноз погоды, но и городские привычки.

Даже в Париже.

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