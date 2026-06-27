"Пыталась записать мужа на эхокардиограмму. Цены с ног валят. В Елгавской больнице - 80 евро, в центре здоровья "Земгале" - 95, в рижских поликлиниках примерно то же самое. Единственное место, где цены ещё приемлемые, это поликлиника при больнице Страдиня - 50 евро", - говорится в её посте.

Читатели в основном ей сочувствуют, некоторые делятся личным опытом, а кто-то даёт советы, как поискать, где меньше очередь по квотам. Но многие считают, что 80 евро - не так уж дорого:

- Это считается дорого? Три года назад уже были такие цены. Что такое 50 евро для этой экономики?

- Хорошо, что МРТ не надо делать. Иногда за три части (тела) под 800 евро выходит, но если здоровье заботит, то денег не считают.

- Можно ждать бесплатно. Зачем жаловаться на цены? Моя мама попала к доктору за две недели и от себя заплатила всего 4 евро. А по-моему, здоровье сердца на первом месте, его не перевесят даже эти 50 или 80 евро. К тому же это не надо делать каждый год.

- Те, кого заботит своё здоровье, платить будут. Моя родственница (87 лет) платит за 15-минутную консультацию у Скриде раз в году 90 евро, чтобы отслеживать, на что способно её сердце, или, правильнее будет сказать, неспособно. А на эхо тоже, вроде бы, было где-то 80 евро. Я иногда спрашиваю, не жалко ли, но ей это кажется достаточно важным и она делает это автоматически каждый год.

- В клинике Скриде 110 евро... 50 - это уже задёшево.

- 80 евро уже много лет, если надо проводить регулярно контроль, привыкаешь... Только по квотам будет дешевле. Вот только дождаться...

- Современная реальность. Цены - космос, страховщики тоже ничего особенно уже толком не покрывают.

- Я не говорю, что 80 евро - не деньги, но чисто об этом обследовании - ну, сравнительно это звучит очень даже норм. Важно ещё, на каком аппарате и кто делает, чтобы не было такого, что в поисках самого дешёвого варианта не оказалось, что деньги выброшены на ветер, потому что какие-то существенные изменения не были замечены. Это не так, как на УЗИ - там где угодно и кто угодно провёл аппаратом, и готово. В больнице Страдиня наверняка очередь на год в том числе и за деньги. Это обследование делают не очень часто. Я бы начала с изучения, где более качественно. 70 или 95 евро - не такая уж большая разница.

- Можно и звонка подождать... Через 4 года.

- Посмотрите на сайте rindapiearsta.lv (иногда стоит и за 100 и больше километров уехать, если дёшево), а также станьте на очередь ожидания в тех местах, что к вам ближе всего. Многие не приходят, отказываются от визита, у врачей появляются свободные записи.

- Настоящие мужики игнорируют резкую колющую боль в груди, которая накатывает раз в две недели.

- В Саласпилсе очередь была 4 месяца - по квотам.