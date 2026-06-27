«Никогда не было — и вот опять»: советницей Домбравы стала жена вице-мэра Ратниекса

В этом году Ратниеце получила профессиональную степень магистра по специальности "ландшафтная архитектура" в Латвийском университете бионаук и технологий. В своё время она была помощницей министра культуры Науриса Пунтулиса. На выборах в Сейм, которые пройдут в октябре, она баллотируется от Нацобъединения.

Как выяснилось, такое назначение вызывает вопросы у публики на платформе "Х". Вот, в частности, что пишет по этому поводу инженер-строитель Константин Зорин:

"Ландшафтный архитектор будет давать советы министру по коммуникации и административным вопросам. Комментариев нет".

В ответ на это запостили скрин поста депутата Лианы Ланги, которая заступилась за однопартийцев: "У неё есть опыт и компетенция - 4 года работы в бюро министра культуры, успешное руководство избирательной кампанией на 4 выборах, административная работа. Просьба не высказываться по вопросам, руководствуясь своими фантазиями!".

Последовало возражение:

- "Работа в бюро" ни о чём не говорит. Это может быть и подношение кофе. Руководство кампанией на четырёх выборах - норм. Снимаю шляпу перед тем, что Нацобъединение доверило в 2021-м руководить избирательной кампанией 22-летней студентке без опыта.

Но есть и другие мнения:

- Нет комментариев, поскольку единственная причина, зачем ты это пишешь, - потому что тебе не нравится Нацобъединение. А так там ничего такого нет, в наши дни люди меняют занятия, я учился на юриста, руковожу успешной инженерно-технической компанией. Я успешен, полезен для общества и поддерживаю Нацобъединение!

- Очередная дойка денег и пустая болтовня, а вот с делами у Нацобъединения дико слабо, без результатов, без перемен. Партия Андерсенов!

- Андрис Кулбергс, в нашей стране такое трудоустройство родственников - норм?

- Вас ведь не информируют, о какого рода коммуникации идёт речь.

- А почему бы и нет? Главные критерии профессионализма - родство или партийность.

- Никогда такого не было - и вот тебе на.

- Будет про ландшафты консультировать.

- Всё будет сквозь цветочки и между строчек.

- Ландшафт важен для рытья противотанкового рва!