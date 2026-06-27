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Финляндия отменяет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

© Deutsche Welle 27 июня, 2026 13:16

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Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Президент Финляндии Александер Стубб в пятницу, 26 июня, подписал поправки в закон об атомной энергии, которые отменяют запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Документы опубликованы на сайте парламента Финляндии. Поправки вступят в силу с 1 июля.

17 марта парламент Финляндии одобрил эти поправки 125 голосами против 61. Министр обороны страны Антти Хяккянен назвал эту реформу "исторической" и заявил, что она "укрепляет безопасность Финляндии и всего НАТО". Стубб заявил, что Финляндия не намерена размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время. "Речь идет о ядерном сдерживании - сдерживающем факторе, призванном гарантировать, что его (ЯО. - Ред.) никогда не придется применять", - цитировало слова финского президента агентство Reuters.

Кремль в марте пригрозил "ответными мерами" в случае размещения на территории Финляндии ядерного оружия. Хяккянен ответил, что в Хельсинки "абсолютно готовы" к реакции Москвы. По его словам, изменение законодательства снижает риск того, что Финляндия станет объектом военной активности со стороны России.

Финляндия вышла из конвенции о запрете противопехотных мин

В январе Хельсинки официально прекратил участие в Оттавской конвенции, запрещающей производство, использование и накапливание противопехотных мир. Стубб обосновал это решение ухудшением ситуации с безопасностью в мире. "Реальность такова, что нашим соседом является агрессивное империалистическое государство под названием Россия, которое само не является участником Оттавской конвенции и которое само безжалостно применяет наземные мины", - заявил он в июне 2025 года.

В Хельсинки объявили о намерении вступить в НАТО в мае 2022 года на фоне начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину. В апреле 2023 года Финляндия, имеющая с РФ общую границу длиной более 1300 километров, официально присоединилась к альянсу.

В мае 2026 года Стубб призвал Европу вступить в прямой диалог с Россией, заявив, что для этого "пришло время".

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