Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Июня Завтра: Malvis, Malvine
Доступность

Зеленский заявил об ударе ракетами «Фламинго» по оборонному предприятию в Волгограде

© BBC 27 июня, 2026 13:40

Важно 0 комментариев

Х

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, был атакован «большой промышленный комплекс», где производятся артиллерийские системы и специальная военная техника — в частности, «элементы пусковых ракетных установок». «Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода», — утверждает Зеленский.

Совладелец и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман писал в соцсети Х: «Волгоград встречает сезонную миграцию фламинго из Украины».

Компания Fire Point производит украинские ракеты «Фламинго».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал об отражении атаки «высокоскоростных воздушных целей», в результате которой «повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе».

В Краснооктябрьском районе находится научно-производственный центр «Титан-Баррикады» — согласно открытым данным, это предприятие оборонной промышленности, специализирующееся на артиллерийской и ракетной технике.

Пострадали 10 человек, «повреждений жилых объектов не зафиксировано», сообщал губернатор.

Это вторая атака на оборонное предприятие за неделю. 22 июня Украина атаковала ракетами Воронеж, погибли шесть человек, Генштаб ВСУ заявил об ударе по заводу, который производит электронику для ракет «Искандер» и Х-101.

«Каждый российский оборонный объект, работающий на войну против Украины — это справедливая цель», — заявил Зеленский. «География украинских дальнобойных санкций постоянно расширяется. И именно наше давление ежедневно закладывает основу для того, чтобы наконец достойный мир был», — добавил он.

Генштаб ВСУ заявил, что НПЦ «Титан-Баррикады» производит самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», пусковые установки и наземные агрегаты для стратегических ракетных комплексов «Тополь-М» и «Ярс», а также гаубицы большого калибра («Мста-Б»/«Мста-С»). Предприятие находится под санкциями США и ЕС.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Кулбергс: Латвия совершила фатальную ошибку, но отступать некуда; что имеет в виду премьер?
Важно

Кулбергс: Латвия совершила фатальную ошибку, но отступать некуда; что имеет в виду премьер? (1)

Эксперт: у Латвии больше нет возможности купить самое важное для обороны
Важно

Эксперт: у Латвии больше нет возможности купить самое важное для обороны

Начался приём заявлений в 10-е классы рижских школ; что нового в этом году?
Важно

Начался приём заявлений в 10-е классы рижских школ; что нового в этом году?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Как у нас купаются на взморье. Фельетон столетней давности: а многое ли изменилось?

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Есть места, которые лучше всего познаются не по музеям, не по путеводителям и даже не по местной кухне. Их истинный характер обнаруживается там, где люди полагают, будто на них никто не смотрит. Англичане, например, раскрывают душу на пикнике, французы — за обедом, а жители Риги двадцатых годов, судя по всему, — на пляже.

Есть места, которые лучше всего познаются не по музеям, не по путеводителям и даже не по местной кухне. Их истинный характер обнаруживается там, где люди полагают, будто на них никто не смотрит. Англичане, например, раскрывают душу на пикнике, французы — за обедом, а жители Риги двадцатых годов, судя по всему, — на пляже.

Читать

Бактерия, «поедающая плоть»: что такое вибриоз и стоит ли его бояться?

Важно 13:29

Важно 0 комментариев

Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя инфекции остаются редкими, в жаркие годы их число заметно растет, а некоторые штаммы могут вызывать тяжелые заболевания.

Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя инфекции остаются редкими, в жаркие годы их число заметно растет, а некоторые штаммы могут вызывать тяжелые заболевания.

Читать

Финляндия отменяет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Читать

Кулбергс: Латвия совершила фатальную ошибку, но отступать некуда; что имеет в виду премьер?

Важно 11:57

Важно 0 комментариев

На телеканале TV24 в программе Dienas personība премьер-министр Андрис Кулбергс вёл речь о проекте Rail Baltica. Он заявил, что на переговорах эстонские чиновники особенно подчёркивали три существенных вопроса для обеспечения транспортного соединения между странами Балтии. Речь идёт о airBaltic, Rail Baltica и Via Baltica.

На телеканале TV24 в программе Dienas personība премьер-министр Андрис Кулбергс вёл речь о проекте Rail Baltica. Он заявил, что на переговорах эстонские чиновники особенно подчёркивали три существенных вопроса для обеспечения транспортного соединения между странами Балтии. Речь идёт о airBaltic, Rail Baltica и Via Baltica.

Читать

Опасное похудение — в Латвии предупреждают о препаратах из соцсетей

Новости Латвии 11:32

Новости Латвии 0 комментариев

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Государственное агентство лекарств и Инспекция здравоохранения призвали жителей покупать препараты только в лицензированных аптеках и официальных интернет-аптеках.

Читать

Скандал вокруг Шапиро: Гундарс Аболиньш назвал решение жюри «трусливым»

Новости Латвии 11:13

Новости Латвии 0 комментариев

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Актёр Гундарс Аболиньш отказался от номинации премии «Ночь лицедеев» в категории «Актёр года» за работу в спектакле Нового Рижского театра «Дон Кихот».

Читать