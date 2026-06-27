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Бактерия, «поедающая плоть»: что такое вибриоз и стоит ли его бояться?

Euronews 27 июня, 2026 13:29

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Повышение температуры морской воды создает благоприятные условия для распространения бактерий рода Vibrio, предупреждают европейские специалисты. Хотя инфекции остаются редкими, в жаркие годы их число заметно растет, а некоторые штаммы могут вызывать тяжелые заболевания.

С приходом лета и повышением температуры поверхности моря создаются идеальные условия для размножения некоторых бактерий.

 Одна из них - Vibrio, бактерия, которая естественным образом обитает в прибрежных водах, где смешиваются пресная и солёная вода.

Что такое Vibrio?

Vibrio - род водных бактерий, которые особенно активно размножаются в умеренно тёплых и тёплых водах со средней солёностью.

Эти бактерии могут вызывать у человека заболевание под названием вибриоз - при контакте с заражённой водой или употреблении загрязнённых морепродуктов.

Вибриоз вызывают несколько видов бактерий рода Vibrio, некоторые из которых способны приводить к тяжёлым инфекциям. Два штамма - Vibrio cholerae O1 и Vibrio cholerae O139 - отвечают за холеру, однако большинство инфекций, вызванных другими видами Vibrio, протекают менее тяжело.

К ним относятся пищевые инфекции после употребления сырых или недостаточно приготовленных моллюсков, а также тяжёлые инфекции кровотока, возникающие, когда бактерии проникают в организм через порезы или другие повреждения кожи.

Каковы симптомы инфекции?

Симптомы сильно различаются в зависимости от пути заражения.

Если заражение происходит при купании в загрязнённой воде, Vibrio может вызывать ушные инфекции, а при попадании в открытые раны - кожные поражения, сопровождающиеся покраснением, отёком и болью.

Невылеченные инфекции, занесенные через раны, могут привести к серьёзным осложнениям, таким как некротизирующий фасциит, заражение крови, сепсис и даже ампутация конечностей, предупреждает Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

Большинство штаммов безвредны, однако некоторые, например Vibrio vulnificus, известный как "пожирающая плоть" бактерия, в редких случаях могут вызывать тяжёлые и даже смертельные инфекции, особенно у людей с открытыми ранами или ослабленным иммунитетом.

Особенно уязвимы люди с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями печени.

Насколько высоки реальные риски?

Хотя инфекции Vibrio в Европе по-прежнему встречаются относительно редко, в последние годы несколько северных стран, граничащих с Балтийским морем, сообщили об их росте, отмечает ECDC.

По данным агентства, это особенно заметно в годы, когда летом долго держатся аномальная жара и повышенные температуры воды.

В 2018 году было зарегистрировано 445 случаев, что более чем втрое превышает средний годовой показатель в 126 случаев, зафиксированный в 2014–2017 годах.

ECDC рекомендует воздерживаться от употребления сырой или плохо приготовленной продукции из моллюсков, особенно устриц, и следить за тем, чтобы морепродукты проходили тщательную термическую обработку.

Чтобы снизить риск контакта с потенциально заражённой водой, рекомендуется не купаться в солоноватых или морских водах при наличии открытых ран и порезов, а также вскоре после проколов (пирсинга).

Где в Европе встречается Vibrio?

По данным Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), из-за участившихся экстремальных погодных явлений, таких как волны жары, за последние 20 лет в Европе выросло число инфекций Vibrio, и ожидается, что содержание этих бактерий в морепродуктах во всём мире будет увеличиваться.

Наибольшие концентрации Vibrio отмечаются в Балтийском море, переходных зонах между Балтийским и Северным морями и в Чёрном море, а также в прибрежных районах у устьев крупных рек.

ECDC отслеживает распространение бактерий с помощью интерактивной карты, которая ежедневно обновляется и содержит прогноз на пять дней.

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