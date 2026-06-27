По его мнению, в среде соцсетей и информационном пространстве сложилась вопиющая ситуация в отношении речи вражды и дезинформации, поскольку свобода слова превратилась в произвол, когда "каждый может говорить, что хочет, о ком угодно".

Мейстерс пришёл к выводу, что это всё лишь на пользу странам-агрессорам, и только им: "За счёт ресурсов наших, так сказать, земляков делается чёрная работа для них".

По словам генпрокурора, каждый имеет право критиковать, высказываться и осуждать, но если это становится системой, повседневностью, без какого-либо основания и углубления, то это уже дезинформация.

Прокуратура, утверждает он, работает над поиском этих закономерностей, чтобы бороться с конкретными лицами, действующими наперекор интересам государства. Это происходит не потому, что данные лица высказывают публичное мнение или представляют какие-либо социальные группы, а потому, что они занимаются чёрным бизнесом, который используется под прикрытием свободы печати и свободы имени гражданина, а в такой ситуации это недопустимо, разъясняет Мейстерс.

Существующий нарратив просто дезориентирует общественность, поскольку стало непонятно, кому верить, а кому нет, кто вообще руководит государством. Ставится под сомнение любое решение, любой политический процесс, и нашими руками делается то, чего желает страна-агрессор, считает он.

Что касается решений, то генпрокурор заявил, что необходима быстрая и эффективная реакция. Таких личностей следует задерживать, изолировать от общества и лишать любых возможностей распространять подобную дезинформацию. Причём это также вопрос понимания со стороны прокуроров и судей, которые не применяют в качестве меры пресечения взятие под стражу и назначают наказания, не связанные с лишением свободы.

Генпрокурор считает, что к этим людям должны быть применены максимально строгие санкции, которые уже сейчас предусмотрены законом: "Да, здесь не нужно никаких поправок, требуется качественно и эффективно применять то, что уже предусмотрено законом. Это всего лишь понимание, отношение и способность увидеть это как проблему и бороться с ней".

При этом Мейстерс подчеркнул, что стражи закона не собираются использовать свои полномочия, чтобы бороться против высказываний журналистов и выразителей мнений: "Мы - правовое и демократическое государство, мы должны соблюдать основные права. Но очевидно, что эти границы нарушаются, и тревогу об этом бьют по всей Европе, а не только в Латвии. Надо незамедлительно принимать меры, чтобы мы не дошли до того, что сами уничтожим своё государство изнутри".