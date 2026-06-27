Начался приём заявлений в 10-е классы рижских школ; что нового в этом году?

Приём продлится не менее пяти дней.

В нынешнем году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, в том числе в шести государственных гимназиях, куда примут до 4500 учащихся.

В этом году Рижское самоуправление внедряет динамичный алгоритм приёма, чтобы ускорить приём учащихся в 10-е классы. Существенную роль в нём играет порядок приоритетов, выбранный семьёй школьника.

При подаче заявления нужно будет указать, какие школы и программы имеют наивысший приоритет, после подачи этот порядок поменять уже нельзя. Если претендент подтвердит предложение от одной из выбранных им школ, его автоматически удалят из списков с более низким приоритетом, а освобождённое место сразу же предложат следующему в очереди.

Самоуправление разъясняет, что такое решение поможет избежать задержек, с которыми столкнулись при приёме в предыдущие годы. То есть родителям уже не придётся обзванивать другие школы и отменять зарезервированные места. Именно из-за отсутствия такой отмены в прошлом году были заторы в процессе приёма, мешавшие продвижению очередей.

При этом система сохранит возможность претендовать на места в школах, которые в списке приоритетов стоят выше, чем уже выбранная и подтверждённая. То есть учащийся не лишится возможности впоследствии получить приглашение в школу, куда ему больше хочется попасть, если там освободится место.

В единую систему приёма самоуправление решило включить не только средние школы, но и другие учебные заведения.

В этом году 9-й класс в Риге заканчивают около 7000 учащихся. Хотя ранее имели место опасения, что мест в средних школах хватит не всем, самоуправление подчёркивает, что это не соответствует реальной ситуации, поскольку выпускники продолжают учёбу не только в профессиональных училищах или учебных заведениях с профессиональным уклоном в Риге, но и в других городах Латвии.

В думе подчёркивают, что родителям не стоит торопиться подавать заявление сразу же после того, как будет открыт доступ к системе. Если заявление будет подано в установленный срок, конкретное время его подачи не повлияет на возможность получить место в выбранной школе.

Приём заявлений осуществляется в электронном виде на портале Latvija.gov.lv, очно в центрах обслуживания клиентов Центра жителей микрорайонов Риги (Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs) или в конкретной школе.

Результаты будут объявлены, начиная с 2 июля, в 12 часов. Если заявление подано через портал Latvija.gov.lv, то приглашение будет доступно там, а если очно, то приглашение пришлют на электронную почту. После его получения ответ нужно дать не позднее чем в течение 72 часов.

Рига - первое самоуправление, в котором приём в 10-е классы в этом году проводится по новому порядку подачи заявлений в электронном виде. Единую подачу заявок в электронном виде по всей Латвии планируется внедрить с 2028 года.

В этом году опробуют также регистр электронных документов об образовании. В рамках пилотного проекта примерно 500 учащихся по всей Латвии после окончания 9-го и 12-го класса получат цифровые удостоверения и аттестаты, подписанные электронной подписью.