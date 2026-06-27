Эксперт: у Латвии больше нет возможности купить самое важное для обороны

Он признательно оценивает перемены в оборонной отрасли страны, но напоминает о существенной проблеме: время у государства ограничено, а развитие боеспособности - процесс длительный.

Возможность в ближайшее время ожидать улучшений в связи с безопасностью во всём мире Вердиньш оценивает скептически: "Если посмотреть глобально с точки зрения безопасности, лучше не становится", причём эта тенденция наблюдается, по его словам, с момента российско-грузинского конфликта 2008 года.

При этом он подчеркнул, что Латвия в последние годы приняла необходимые меры для укрепления обороноспособности, следует оценивать положительно приход на ответственные должности нового поколения военных руководителей и профессиональное руководство Министерством обороны.

Однако одних правильных решений недостаточно, считает эксперт. И главная проблема - это время.

"Армию невозможно купить за один день, если пойти на рынок, даже взяв с собой все два миллиарда, которые у нас в оборонном бюджете", - подчеркнул Вердиньш.

Развитие боеспособности - процесс длительный, в нём важны не только закупки вооружения, но и подготовка персонала, обучение, инфраструктура, развитие систем управления.

"Армию строят по кирпичику многие годы. Это очень дорогой и долгий процесс. Время мы купить не можем. Мы можем лишь надеяться, что внешние обстоятельства нам его дадут", - заявил эксперт.

По мнению военного обозревателя, многие из реформ и инициатив, которые осуществляются сейчас, надо было начинать гораздо раньше - если не в 2008 году, то хтя бы в 2014-м. Самое важное сейчас, считает Вердиньш, это максимально использовать доступное время, чтобы укрепить обороноспособность страны в ситуации, когда в Европе по-прежнему сохраняется напряжённость.