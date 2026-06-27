Страны Балтии призывают ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти

Страны-участницы в конце прошлого года условились, что Еврокомиссия (ЕК) инициирует этот запрет, но переговоры об этих мерах застопорились, поскольку блокирование Ормузского пролива вызвало опасение, что произойдёт кризис с поставкой энергоресурсов.

В пятницу на совещании министров энергетики Эстония, Латвия и Литва обратились к ЕС с призывом подавать предложения о постепенном прекращении импорта, аргументировав это тем, что российский экспорт энергоносителей помогает финансировать войну, которую Кремль ведёт в Украине.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС начал принимать меры для уменьшения зависимости от российской энергии. По данным ЕК, импорт нефти из России в 2025 году составлял 2% от всех поставок (на начало 2022 года - 27%), но это так или иначе соответствует 9,7 млн тонн сырой нефти.

Евросоюз пришёл к договорённости о том, чтобы к осени 2027 года постепенно исключить российский газ из своего энергетического баланса.

Однако, как заявили чиновники, война в Иране приостановила эти планы. Предложение о нефтяном эмбарго планировалось подать 15 апреля, но в марте оно было исключено из предварительной повестки дня ЕК.

Введение запрета могло бы столкнуться с сопротивлением со стороны стран, сильно зависящих от российской нефти, например, Венгрии и Словакии, а также стран-участниц, которые борются с высокими ценами на энергию. Отдельные страны ЕС не смогут наложить вето на эту меру.

Отвечая на вопрос о возможности ускорить введение запрета, замминистра энергетики Польши Войцех Врохна заявил FT, что Варшава считает - это необходимо сделать до конца года. "Однако мы понимаем опасения по поводу цен, доступности поставок и конкурентоспособности, которые могли бы возникнуть в результате этого решения. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - сказал он.