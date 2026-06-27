Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 27. Июня Завтра: Malvis, Malvine
Доступность

Страны Балтии призывают ЕС ускорить запрет на импорт российской нефти

© LETA 27 июня, 2026 16:04

Мир 0 комментариев

Страны Балтии обратились с призывом к Евросоюзу ускорить осуществление планов по запрещению импорта российской нефти, поскольку опасения ЕС о возможном тяжёлом энергетическом кризисе из-за войны в Иране не сбылись, сообщает Financial Times (FT).

Страны-участницы в конце прошлого года условились, что Еврокомиссия (ЕК) инициирует этот запрет, но переговоры об этих мерах застопорились, поскольку блокирование Ормузского пролива вызвало опасение, что произойдёт кризис с поставкой энергоресурсов.

В пятницу на совещании министров энергетики Эстония, Латвия и Литва обратились к ЕС с призывом подавать предложения о постепенном прекращении импорта, аргументировав это тем, что российский экспорт энергоносителей помогает финансировать войну, которую Кремль ведёт в Украине.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС начал принимать меры для уменьшения зависимости от российской энергии. По данным ЕК, импорт нефти из России в 2025 году составлял 2% от всех поставок (на начало 2022 года - 27%), но это так или иначе соответствует 9,7 млн тонн сырой нефти.

Евросоюз пришёл к договорённости о том, чтобы к осени 2027 года постепенно исключить российский газ из своего энергетического баланса.

Однако, как заявили чиновники, война в Иране приостановила эти планы. Предложение о нефтяном эмбарго планировалось подать 15 апреля, но в марте оно было исключено из предварительной повестки дня ЕК.

Введение запрета могло бы столкнуться с сопротивлением со стороны стран, сильно зависящих от российской нефти, например, Венгрии и Словакии, а также стран-участниц, которые борются с высокими ценами на энергию. Отдельные страны ЕС не смогут наложить вето на эту меру.

Отвечая на вопрос о возможности ускорить введение запрета, замминистра энергетики Польши Войцех Врохна заявил FT, что Варшава считает - это необходимо сделать до конца года. "Однако мы понимаем опасения по поводу цен, доступности поставок и конкурентоспособности, которые могли бы возникнуть в результате этого решения. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы стать независимыми от российских ресурсов", - сказал он.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Государство будет компенсировать прямой ущерб, причинённый дронами
Важно

Государство будет компенсировать прямой ущерб, причинённый дронами

«Никогда не было — и вот опять»: советницей Домбравы стала жена вице-мэра Ратниекса
Важно

«Никогда не было — и вот опять»: советницей Домбравы стала жена вице-мэра Ратниекса

«А говорят — не запасайтесь лекарствами»: в пятницу произошёл сбой в системе e-veselība
Важно

«А говорят — не запасайтесь лекарствами»: в пятницу произошёл сбой в системе e-veselība

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Государство будет компенсировать прямой ущерб, причинённый дронами

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

На выездном внеочередном заседании в Латгалии правительство приняло подготовленный Минюстом документ, который регулирует возмещение ущерба в случае военных инцидентов в мирных условиях.

На выездном внеочередном заседании в Латгалии правительство приняло подготовленный Минюстом документ, который регулирует возмещение ущерба в случае военных инцидентов в мирных условиях.

Читать
Загрузка

«Никогда не было — и вот опять»: советницей Домбравы стала жена вице-мэра Ратниекса

Важно 18:13

Важно 0 комментариев

Как сообщило агентство LETA, советницей министра внутренних дел по коммуникации и административным вопросам стала супруга вице-мэра Эдварда Ратниекса - Мария Луизе Ратниеце.

Как сообщило агентство LETA, советницей министра внутренних дел по коммуникации и административным вопросам стала супруга вице-мэра Эдварда Ратниекса - Мария Луизе Ратниеце.

Читать

«Цены с ног валят!» В интернете жалуются на дороговизну обследований

Важно 17:28

Важно 0 комментариев

Это далеко не первая, но явно и не последняя жалоба, которую публикуют жители Латвии в связи с проблемами в медицине. Вот и Марика на платформе "Тредс" пишет, как дорого стоят обследования в поликлиниках и больницах.

Это далеко не первая, но явно и не последняя жалоба, которую публикуют жители Латвии в связи с проблемами в медицине. Вот и Марика на платформе "Тредс" пишет, как дорого стоят обследования в поликлиниках и больницах.

Читать

«А говорят — не запасайтесь лекарствами»: в пятницу произошёл сбой в системе e-veselība

Важно 16:36

Важно 0 комментариев

В пятницу, 26 июня, некоторые жители Латвии столкнулись с определёнными неудобствами: из-за перебоев в функционировании системы e-veselība не удавалось заказать и получить рецептурные медикаменты. К счастью, как выяснилось, проблемы оказались временными.

В пятницу, 26 июня, некоторые жители Латвии столкнулись с определёнными неудобствами: из-за перебоев в функционировании системы e-veselība не удавалось заказать и получить рецептурные медикаменты. К счастью, как выяснилось, проблемы оказались временными.

Читать

Зеленский заявил об ударе ракетами «Фламинго» по оборонному предприятию в Волгограде

Мир 15:40

Мир 0 комментариев

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные в ночь на субботу нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-Баррикады» в Волгограде, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читать

Финляндия отменяет запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Мир 15:16

Мир 0 комментариев

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Президент Финляндии одобрил поправки в закон об атомной энергии, отменяющие запрет на ввоз и размещение ядерного оружия на территории страны. Поправки вступят в силу с 1 июля.

Читать