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До +34: в воскресенье жара в Латвии усилится

© LETA 27 июня, 2026 14:50

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Согласно прогнозу латвийских метеорологов, очень сильная жара в воскресенье ожидается в западных и центральных районах страны.

В ночь на воскресенье облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Будет дуть слабый ветер, кое-где образуются дымка и туман. Температура воздуха снизится до +15-20 градусов, местами на востоке будет примерно на градус прохладнее.

В столице ночью облаков тоже будет мало, ожидается сухая погода. Ветер - по-прежнему слабый, температура воздуха - от +18 до +20 градусов.

Днём в воскресенье, 28 июня, в Латвии ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, разве что изредка небо закроет единственное облако.

По-прежнему будет дуть слабый ветер, во многих местах ожидается сильная жара, особенно в западных и центральных районах: воздух прогреется до +29-34 градусов, местами на побережье залива и на востоке - до +24-28 градусов. Индекс ультрафиолетового излучения будет высоким.

В Риге также ожидается сухая и солнечная погода. При слабом ветре столбик термометра поднимется до +31-33 градусов.

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