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«А говорят — не запасайтесь лекарствами»: в пятницу произошёл сбой в системе e-veselība

Редакция PRESS 27 июня, 2026 16:36

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В пятницу, 26 июня, некоторые жители Латвии столкнулись с определёнными неудобствами: из-за перебоев в функционировании системы e-veselība не удавалось заказать и получить рецептурные медикаменты. К счастью, как выяснилось, проблемы оказались временными.

"Если в стране не работает e-veselība и якобы не будет работать до 1 июля, разве это не вопрос всего правительства? Это означает, что лекарства невозможно ни заказать, ни получить. А это лекарства, а не БАДы. Неужели и правда так долго?" - высказала свои опасения Иева.

Ей не удалось ничего купить (видимо, в аптеке), лекарства выписывать она не пошла, так как система не работала, а врач получила сообщение, что так будет до 1 июля.

Как выяснилось, с подобными проблемами столкнулись и другие жители Латвии, но уже в пятницу всё снова заработало.

Иеве ответили с портала e-veselība: "Это неправда. Вчера были сбои в работе e-veselība, потому что были повреждены оптические кабели Tet. Работа портала e-veselība возобновилась вчера, 26 июня".

Что ещё пишут у неё в комментариях?

- Всё работает... принимали рецепты и вчера, и сегодня. Возможно, какой-то момент или моменты были. Похоже на преувеличение.

- Вчера в аптеке покупал рецептурные медикаменты, аптекарь только сказала, что e-veselība время от времени глючит, но всё удалось.

- А ещё говорят - не делайте запасы лекарств. Нельзя ли как-то дублировать? Например, как только врач что-то запишет, так на электронную почту приходят и рецепт, и направление. Меньше придётся посещать такую хрупкую e-veselība.

- Для больного, у которого давление, это смертный приговор.

- Писали ведь уже, что через Latvijas Valsts Meži якобы зашли во все другие системы. Интересно, сколько в Госкассе денег осталось?

Агентство LETA также сообщило о том, что работа e-veselība полностью восстановлена, так что снова можно выписывать электронные рецепты и направления, а также приобретать рецептурные препараты в аптеке. Этой информацией с агентством поделилась представитель Латвийского центра цифрового здоровья Зане Горшкова. 

Она подтвердила, что многочасовые сбои в пятницу были связаны с повреждениями двух магистральных оптических кабелей SIA Tet в районе транспортного кольца на ул. Мукусалас. Пока шёл ремонт, было использовано временное решение, чтобы перенаправить трафик данных через другие каналы, в результате работа портала e-veselība была восстановлена до того, как кабели были отремонтированы. 

Из Tet сообщили, что работа по ремонту кабелей завершилась в пятницу в 22 часа.

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