Осторожно — клубника: на местных ягодах обнаружен опасный паразит

Обнаружено, что в определённых условиях на ягодах и фруктах откладывает яйца опасный для жизни и здоровья людей паразит. Причём для местной эстонской и латвийской клубники эта проблема более актуальна - она встречается чаще, чем в других местах.

В Эстонии местная клубника сейчас стоит на рынке около 12 евро/кг, привозная - 6-10 евро/кг.

Учёные предупреждают, что перед употреблением её в пищу следует соблюдать особую осторожность - ягоды нужно очень тщательно мыть. Исследование открыло неприятную картину: почти в 17% проб местной клубники обнаружены яйца альвеококка - ленточного червя, паразитирующего в организме людей и домашних животных.

Профессор Тартуского университета Урмас Саарма поясняет: "Этот паразит длиной всего несколько миллиметров очень опасен для человека. При заражении на стадии личинки он перемещается в печень и там капсулируется. По данным исследования, из европейских стран в пробах из Эстонии его яиц было больше всего. На втором месте Латвия, на третьем - Нидерланды".

Паразита распространяют домашние животные, поскольку его яйца попадают в почву или в воду с фекалиями заражённых представителей семейства псовых или кошек.

Хотя в рассмотренном исследовании внимание было сосредоточено именно на клубнике, авторы предупреждают о том, что предосторожность нужно соблюдать при употреблении в пищу любых ягод и овощей, выращенных в теплице или на грядке. Всё нужно тщательно мыть в проточной воде.

Тем, кто выращивает ягоды и овощи, рекомендовано максимально ограничить доступ собак и кошек к их продукции.