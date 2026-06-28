Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Июня Завтра: Kitija, Viestards, Viesturs
Доступность

Осторожно — клубника: на местных ягодах обнаружен опасный паразит

tv3.lv 28 июня, 2026 09:47

Важно 0 комментариев

Фото Press.lv

В разгар клубничного сезона учёные из Тартуского университета опубликовали данные исследования, внушающего тревогу, сообщает TV3 Ziņas.

Обнаружено, что в определённых условиях на ягодах и фруктах откладывает яйца опасный для жизни и здоровья людей паразит. Причём для местной эстонской и латвийской клубники эта проблема более актуальна - она встречается чаще, чем в других местах.

В Эстонии местная клубника сейчас стоит на рынке около 12 евро/кг, привозная - 6-10 евро/кг.

Учёные предупреждают, что перед употреблением её в пищу следует соблюдать особую осторожность - ягоды нужно очень тщательно мыть. Исследование открыло неприятную картину: почти в 17% проб местной клубники обнаружены яйца альвеококка - ленточного червя, паразитирующего в организме людей и домашних животных.

Профессор Тартуского университета Урмас Саарма поясняет: "Этот паразит длиной всего несколько миллиметров очень опасен для человека. При заражении на стадии личинки он перемещается в печень и там капсулируется. По данным исследования, из европейских стран в пробах из Эстонии его яиц было больше всего. На втором месте Латвия, на третьем - Нидерланды".

Паразита распространяют домашние животные, поскольку его яйца попадают в почву или в воду с фекалиями заражённых представителей семейства псовых или кошек.

Хотя в рассмотренном исследовании внимание было сосредоточено именно на клубнике, авторы предупреждают о том, что предосторожность нужно соблюдать при употреблении в пищу любых ягод и овощей, выращенных в теплице или на грядке. Всё нужно тщательно мыть в проточной воде.

Тем, кто выращивает ягоды и овощи, рекомендовано максимально ограничить доступ собак и кошек к их продукции.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Возле железнодорожного переезда в Иманте пройдёт пикет с требованием обеспечить безопасность
Важно

Возле железнодорожного переезда в Иманте пройдёт пикет с требованием обеспечить безопасность (1)

«Жара и жара, что такого»: в сети обсуждают очередное оповещение
Важно

«Жара и жара, что такого»: в сети обсуждают очередное оповещение (2)

Премьер: вопрос укрытий в Латвии провален; как предлагается его решать?
Важно

Премьер: вопрос укрытий в Латвии провален; как предлагается его решать?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Праздник ШОКОЛАДА – билетов не надо!

Новости партнеров 13:48

Новости партнеров 0 комментариев

Восьмого июля на улице Миера, 22, возле исторического здания самого сладкого производства в Риге в 14-й раз состоится Шоколадный праздник Laima. Ждут всех желающих!

Восьмого июля на улице Миера, 22, возле исторического здания самого сладкого производства в Риге в 14-й раз состоится Шоколадный праздник Laima. Ждут всех желающих!

Читать
Загрузка

Средь бела дня: медведь напал на грибника в Тукумском крае

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

О происшествии, которое чудом завершилось благополучно, сообщил журнал Medības.

О происшествии, которое чудом завершилось благополучно, сообщил журнал Medības.

Читать

Перекрёсток улиц Лачплеша и Сатеклес хотят перестроить за 2 миллиона евро; что там будет?

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Цель проекта - усовершенствовать инфраструктуру уличного движения, улучшить его организацию и пропускную способность, повысить безопасность движения для всех его участников, улучшить инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Цель проекта - усовершенствовать инфраструктуру уличного движения, улучшить его организацию и пропускную способность, повысить безопасность движения для всех его участников, улучшить инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Читать

Рижане стали хуже оценивать работу столичной думы — неграждане наставили минусов

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Об ухудшении оценок среди населения свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Рижской думы исследовательским центром SKDS.

Об ухудшении оценок среди населения свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Рижской думы исследовательским центром SKDS.

Читать

Медикам-пенсионерам хотят разрешить выписывать рецепты для личного пользования

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Предложение дополнить таким правом Закон о врачебном деле исходит от депутата Сейма Гундарса Даудзе (СЗК).

Предложение дополнить таким правом Закон о врачебном деле исходит от депутата Сейма Гундарса Даудзе (СЗК).

Читать

Жалобы на рассылку спама: в СМС предлагают приобрести свинину — идёт проверка

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В Государственную инспекцию данных (ГИД) обратились несколько жителей Латвии в связи с получением коммерческой СМС-рассылки о возможности приобрести свинину. Инспекция начала проверку, каким способом отправители заполучили телефонные номера и соблюдены ли требования нормативных актов.

В Государственную инспекцию данных (ГИД) обратились несколько жителей Латвии в связи с получением коммерческой СМС-рассылки о возможности приобрести свинину. Инспекция начала проверку, каким способом отправители заполучили телефонные номера и соблюдены ли требования нормативных актов.

Читать

США вновь ударили по Ирану, Трамп пригрозил, что ИРИ может «перестать существовать»

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика "перестанет существовать".В субботу вооружённые силы США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку Тегераном ещё одного судна в районе Ормузского пролива.

Американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика "перестанет существовать".В субботу вооружённые силы США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку Тегераном ещё одного судна в районе Ормузского пролива.

Читать