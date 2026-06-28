Общество упрекает столичную думу в том, что та не предпринимает никаких действий по улучшению безопасности движения на переезде. Вопреки неоднократным призывам, не были приняты существенные меры, которые могли бы предотвратить трагедии в будущем.

Цель пикета состоит в том, чтобы обратить внимание общества и ответственных институций на необходимость срочно улучшить безопасность железнодорожного переезда в Иманте.

Для этого, по мнению общества, необходимо установить шлагбаумы, которые при приближении поезда перекрывали бы движение не только автотранспорта, но и пешеходов с велосипедистами.

Как сообщалось, в течение восьми месяцев на переезде в Иманте или вблизи него произошли два трагических инцидента. 1 октября 2025 года погибли две девочки-подростка, пересекавшие переезд на электросамокате, а 7 июня 2026 года недалеко от переезда под поездом погиб мужчина.

Общество Pilsēta cilvēkiem призывает до 1 августа установить на переезде барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае оно обратится в суд.

По утверждению общества, АО Latvijas dzelzceļš требование общества отклонило, поскольку считает установленные на переезде лабиринты для пешеходов достаточными для обеспечения безопасности.

Общество оценило ситуацию и подало исполнительному директору города Риги заявление по поводу бездействия.