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Возле железнодорожного переезда в Иманте пройдёт пикет с требованием обеспечить безопасность (1)

© LETA 28 июня, 2026 09:15

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В Риге рядом с железнодорожным переездом в Иманте в 14 часов в воскресенье, 28 июня, пройдёт пикет "Безопасного переезда". Его организует общество Pilsēta cilvēkiem, о чём агентству LETA сообщила представитель общества Гунита Питеране.

Общество упрекает столичную думу в том, что та не предпринимает никаких действий по улучшению безопасности движения на переезде. Вопреки неоднократным призывам, не были приняты существенные меры, которые могли бы предотвратить трагедии в будущем.

Цель пикета состоит в том, чтобы обратить внимание общества и ответственных институций на необходимость срочно улучшить безопасность железнодорожного переезда в Иманте.

Для этого, по мнению общества, необходимо установить шлагбаумы, которые при приближении поезда перекрывали бы движение не только автотранспорта, но и пешеходов с велосипедистами.

Как сообщалось, в течение восьми месяцев на переезде в Иманте или вблизи него произошли два трагических инцидента. 1 октября 2025 года погибли две девочки-подростка, пересекавшие переезд на электросамокате, а 7 июня 2026 года недалеко от переезда под поездом погиб мужчина.

Общество Pilsēta cilvēkiem призывает до 1 августа установить на переезде барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае оно обратится в суд.

По утверждению общества, АО Latvijas dzelzceļš требование общества отклонило, поскольку считает установленные на переезде лабиринты для пешеходов достаточными для обеспечения безопасности.

Общество оценило ситуацию и подало исполнительному директору города Риги заявление по поводу бездействия.

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