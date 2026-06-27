«Мастера возврата денег»: экс-министр критикует airBaltic, а публика — её

К посту приложен скриншот из переписки с авиакомпанией, где сказано, что возврат будет произведён в течение 7 дней на счёт, с которого была совершена оплата. При этом просят иметь в виду, что "межбанковское перечисление может занять до 21 рабочего дня". К этой-то фразе у экс-министра больше всего претензий - как можно так долго ждать?!

"AirBaltic - мастера возврата денег!!

AirBaltic отменяет рейс, а ваши деньги вернёт только через месяц! Ибо, видите ли, банковские трансакции требуют целого 21 рабочего дня! Очевидно, у них счёт не в Риге или во Франкфурте, а в каком-то африканском посёлке или офшоре! Или они в самом деле отправляют деньги на караване верблюдов через Сахару? "Подождите, верблюды ещё через Судан переходят".

В 2026 году, когда крипта летит за секунды, у Air Baltic это занимает 21 рабочий день! Или всё же это связано с финансовыми трудностями?

После повторной связи с airBaltic деньги человеку вернули, но только 21 день спустя.

Будьте осторожны с airBaltic", - возмущается депутат.

Понимания у публики, однако, бывший министр не нашла. Комментаторы в основном высказываются по поводу её умственных способностей:

- Спасибо тебе. Надеюсь, что благодаря этому посту часть твоего электората поймёт, насколько ты на самом деле глупа. Хотя надежды мало, за таких, как ты, голосуют только глупые.

- Боюсь, что другие авиакомпании возвращают не быстрее.

- Да, Рамона, это в XXI веке эпично. "Мы позаботимся, чтобы вы свои деньги получили как можно позже" - вот так это выглядит.

- А не получается так, что это денежный заём, и за этот 21 день ты можешь с них потребовать проценты? Спроси у какого-нибудь юриста, потому что это способ, как они зарабатывают. Они кладут твои деньги на краткосрочный депозит и фактически возвращают частичку твоих денег.

- Куда вам торопиться? Нормально, что бухгалтер сводит данные раз в месяц.

- Вообще-то написано, что возвращают за 7 дней. И предупреждают: если счёт у Рамоны в далёком китайском банке в глубинке, денежная трансакция может занять 21 день. Как вы можете работать в Сейме над законодательством, если не "въезжаете" в пару предложений?

- На мулах, на мулах. Возами везут.

- В последний раз, когда у меня отменяли рейс, деньги вернулись в течение недели. Поэтому там есть слово "до"!

- А какая это компания (авиа, прокат авто и т.п.) вернёт деньги в тот же день?

- И вы ещё были министром. Грустно.

- Дама, видимо, читать не умеет, а слово "до" написано неправильными буквами.

- Дурочка ты, "крипта летит за секунды" - скажи, что ничего не смыслишь в этом, не сказав, что ничего не смыслишь.