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«Жара и жара, что такого»: в сети обсуждают очередное оповещение (2)

Редакция PRESS 28 июня, 2026 10:35

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Вероятно, многие жители Латвии вчера получили оповещение с предупреждением об экстремальной жаре в воскресенье - с громким сигналом и зачитанным вслух текстом на непонятном языке. Это не могло не стать поводом для очередного обсуждения в соцсетях.

Довольно много комментаторов, которые считают, что оповещать, собственно, было не о чем - лето как лето, наконец-то тепло по-настоящему! Немало и тех, кто не считает такую температуру воздуха нормальной для наших широт. Ну, и конечно, наблюдается недовольство тем, что о такой, казалось бы, мелочи нужно извещать народ, задействуя систему, предназначенную для реально чрезвычайных ситуаций.

"Пришло сотовое оповещение о жаре? Я извиняюсь, но лет десять назад (может, чуть больше) это было нормальное лето. Что теперь изменилось?" - недоумевает Роланд на платформе "Тредс".

Ему в ответ пишут:

- Где это для тебя +35 - нормальное лето? Это аномалия, а не нормальность. Есть люди (маленькие дети, пожилые люди, сердечники и т.д.), которым такая жара не нужна, они её с трудом переносят.

- Изменилось то, что теперь мужчина, получив пищалку/уведомление в телефоне, плачет об этом в интернете, а когда-то охотился вручную.

- Жабке жаришка мешает, нормальное лето! Если слишком жарко, надо в комнате сидеть! 

- Ах, нет, технологии развиваются, людей уведомляют об экстремальной жаре за день до этого, чтобы они не говорили, будто ничего не знали, прежде чем пошли полоть огород в 14 часов и умерли.

- Что произошло с современными мужчинами? Оповещение в телефоне им мешает... ноют, тяжко...

- Фото 2014 года, термометр в тени, с какого дерева слезли те, кто утверждает, что такого жаркого лета никогда не было??? (к комментарию приложено фото термометра, который показывает +33 градуса)

- Люди глупее стали.

- Не изменилось ничего, но вот люди разумнее не стали, допускают те же самые ошибки, те, кому в жару тяжеловато.

- 10 лет назад нормальный мужчина не ныл в интернете о каждой мелочи. Истерику надо устраивать, потому что, видите ли, телефон завибрировал. Вот беда-то! +35 градусов никогда не были нормальным летом у нас.

- Намного больше, когда были коровы и сенокос, а теперь люди не привыкли. К тому же эти оповещения - хороший способ проверки системы для более жутких случаев. Конечно, в такую жару даже пластиковую бутылку нельзя на улице оставлять, это пожароопасно, если вода с солнечным лучом образуют горячую точку. Кондиционер многим позволяет забыть о температуре на улице, вот и оповещают.

- Слава Богу, что сотовое оповещение работает.

- Мне тоже непонятно, почему предупреждают о +30. Каждое лето бывает жаркая неделя. Вряд ли этого достаточно, чтобы насладиться теплом, не +40 ведь.

- Не знаю, как кто, но я из этого латышского языка в сотовом оповещении ни слова не могу понять. Куда смотрит Нацобъединение и языковые инспекторы?

- Именно так, скоро начнут предупреждать, что завтра будет солнце?!

- Если не скажешь людям, что надо остерегаться перегрева и обезвоживания, они скажут "я не знал".

- Всё норм с предупреждением. Но почему оно пришло в восемь вечера, когда жара утихла?

- Наконец-то кто-то это сказал.

- В 90-е тоже бывали такие эпизоды. Ну, жара и жара. Потом дождь будет.

- Надо отработать растраченные миллионы, вот и извещают.

- Новая игрушка просто появилась.

- Расслабься, ты эти уведомления можешь отключить. Другим они пользу приносят.

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