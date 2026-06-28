Медикам-пенсионерам хотят разрешить выписывать рецепты для личного пользования

Согласно представленным поправкам, такое право получили бы врачи и помощники врачей, которые были зарегистрированы в регистре медперсонала и поддерживающего медперсонала как минимум 15 лет. Есть и ещё одно ограничение - на количество выписываемых рецептов: до 50 в год для врачей и до 30 в год для помощников врача.

До декабря 2024 года аналогичный порядок уже был установлен правилами Кабмина, но после изменений в правилах такое право сохранилось лишь для тех врачей, кто продолжает быть активно зарегистрированным, то есть фактически только для тех, кто реально работает.

Депутат считает, что требование активной регистрации после выхода на пенсию и прекращения профессиональной деятельности не является обоснованным: по его мнению, медикам с многолетним опытом нужно обеспечить упростить приобретение лекарств, которые им требуются.

Поправки к закону ещё должны быть рассмотрены Сеймом в окончательном чтении.