Жалобы на рассылку спама: в СМС предлагают приобрести свинину — идёт проверка

В СМС-рассылке содержатся предложения приобрести свинину у фермерского хозяйства. У какого именно, не уточняется, но отправитель СМС называет себя Ozolu rukši.

Инспекция разъясняет: согласно Закону об информационных общественных услугах коммерческие сообщения физическим лицам с помощью средств электронной связи разрешается рассылать лишь в том случае, если сам адресат предварительно дал свободное и недвусмысленное согласие.

Кроме того, в коммерческом сообщении должна быть предусмотрена возможность отписаться от рассылки, например, отправив сообщение со словом STOP, но такая возможность сама по себе не даёт права рассылать сообщения лицам, которые своего согласия на это не давали.

Согласно информации, доступной в интернете, Ozolu rukši действительно существуют и внесены в регистр Продовольственно-ветеринарной службы как предприятие SIA SLX 22.

По сведениям сайта Firmas.lv, предприятие зарегистрировано в июле 2024 года, основной капитал - 10 евро, единственное должностное лицо и владелец - гражданин Украины Марат Вакаренко. Прокуристом предприятия является латвийский гражданин Андрей Дучко.