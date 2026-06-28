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США вновь ударили по Ирану, Трамп пригрозил, что ИРИ может «перестать существовать»

Euronews 28 июня, 2026 12:12

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Американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика "перестанет существовать".В субботу вооружённые силы США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку Тегераном ещё одного судна в районе Ормузского пролива.

 Центральное командование США сообщило, что самолёты ВМС и ВВС нанесли удары по объектам военной разведки, системам связи, позициям ПВО, хранилищам беспилотников и средствам минирования в ответ на удар иранского дрона-камикадзе по танкеру M/T Kiku под панамским флагом, проходившему вблизи пролива.

"После вчерашних ударов США в ответ на иранскую атаку на судно M/V Ever Lovely у Ирана была возможность соблюдать соглашение о прекращении огня, но он предпочёл этого не делать", – говорится в заявлении CENTCOM.

CENTCOM опубликовало в соцсетях рассекреченные кадры, на которых, как утверждается, запечатлены субботние удары.

Президент Дональд Трамп после нанесенных военными ударом заявил, что Исламская Республика Иран "перестанет существовать", если Соединенные Штаты будут "вынуждены" возобновить войну. Он также обвинил Тегеран в нарушении режима прекращения огня, заявив, что Иран нанес удары по судам в Ормузском проливе.

"Американская авиация только что нанесла удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным станциям за нарушение соглашения о прекращении огня - СНОВА! - написал Трамп в Truth Social. - Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать!"

В пятницу США уже наносили удары по Ирану после ещё одной предполагаемой атаки иранского беспилотника на танкер M/V Ever Lovely. По заявлению CENTCOM, американская авиация поразила места хранения иранских ракет и беспилотников, а также прибрежные радиолокационные станции.

В ответ Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении условий "меморандума о взаимопонимании" и нанёс ракетные и беспилотные удары по американской инфраструктуре в Бахрейне и Кувейте.

"Если агрессия повторится, наш ответ будет более масштабным, чем этот", - говорится в пятничном заявлении Корпуса стражей, которое государственное телевидение Ирана опубликовало в Telegram.

В воскресенье КСИР вновь обвинил США в нарушении условий прекращения огня, заявив, что его военно-морские и аэрокосмические силы в ответ нанесли совместные ракетные и беспилотные удары по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне.

"Нарушение режима прекращения огня противоречит пункту 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании и приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов", - говорится в заявлении Корпуса стражей.

Вооруженные силы Кувейта, в свою очередь, сообщили утром в воскресенье, что их системы ПВО "отражают враждебные ракетные и беспилотные атаки".

В Бахрейне, где расположена крупная военно-морская база США, МВД страны сообщило о включении сирен воздушной тревоги и призвало жителей "сохранять спокойствие и проследовать в ближайшее безопасное место".

Обострение напряжённости ещё больше ставит под сомнение временное мирное соглашение между США и Ираном, подписанное в начале месяца.

По условиям договорённости, Вашингтон и Тегеран согласились на прекращение огня и обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе – важнейшем узле транзита нефти и газа.

США обязаны снять морскую блокаду Ирана, а Тегеран должен вновь открыть пролив и подтвердить, что "не будет приобретать или разрабатывать ядерное оружие". На достижение окончательной сделки сторонам отведено 60 дней.

 

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