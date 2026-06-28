Рижане стали хуже оценивать работу столичной думы — неграждане наставили минусов

По сравнению с результатами аналогичного опроса в ноябре 2025 года столичные жители менее довольны работой самоуправления - индекс упал от -0,9 до -4,6. При этом отрицательно оценили работу думы 46% участников опроса, а положительно - 43%.

Существенно отличается оценка со стороны граждан и неграждан: среди граждан индекс оценки составлял +0,1, а среди неграждан -26,6.

Более положительно оценивали работу думы участники опроса в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, в чьих семьях говорят преимущественно на латышском, занятые в публичном секторе, а также имеющие средневысокие или высокие доходы, проживающие в Видземском и Земгальском предместьях и Курземском районе.

Более критически оценили думу респонденты в возрасте от 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, работающие в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Зиемельском районе.

Респондентов опрашивали по месту жительства, интервью взяли у 804 рижан в возрасте от 18 до 75 лет.