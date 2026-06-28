Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Июня Завтра: Kitija, Viestards, Viesturs
Доступность

Рижане стали хуже оценивать работу столичной думы — неграждане наставили минусов

© LETA 28 июня, 2026 12:54

Важно 0 комментариев

LETA

Об ухудшении оценок среди населения свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу Рижской думы исследовательским центром SKDS.

По сравнению с результатами аналогичного опроса в ноябре 2025 года столичные жители менее довольны работой самоуправления - индекс упал от -0,9 до -4,6. При этом отрицательно оценили работу думы 46% участников опроса, а положительно - 43%.

Существенно отличается оценка со стороны граждан и неграждан: среди граждан индекс оценки составлял +0,1, а среди неграждан -26,6.

Более положительно оценивали работу думы участники опроса в возрасте от 18 до 34 лет, с высшим образованием, в чьих семьях говорят преимущественно на латышском, занятые в публичном секторе, а также имеющие средневысокие или высокие доходы, проживающие в Видземском и Земгальском предместьях и Курземском районе.

Более критически оценили думу респонденты в возрасте от 45 лет и старше, с основным или средним образованием, русскоязычные, работающие в частном секторе, проживающие в Латгальском предместье и Зиемельском районе.

Респондентов опрашивали по месту жительства, интервью взяли у 804 рижан в возрасте от 18 до 75 лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Возле железнодорожного переезда в Иманте пройдёт пикет с требованием обеспечить безопасность
Важно

Возле железнодорожного переезда в Иманте пройдёт пикет с требованием обеспечить безопасность (1)

«Жара и жара, что такого»: в сети обсуждают очередное оповещение
Важно

«Жара и жара, что такого»: в сети обсуждают очередное оповещение (2)

Осторожно — клубника: на местных ягодах обнаружен опасный паразит
Важно

Осторожно — клубника: на местных ягодах обнаружен опасный паразит

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Праздник ШОКОЛАДА – билетов не надо!

Новости партнеров 13:48

Новости партнеров 0 комментариев

Восьмого июля на улице Миера, 22, возле исторического здания самого сладкого производства в Риге в 14-й раз состоится Шоколадный праздник Laima. Ждут всех желающих!

Восьмого июля на улице Миера, 22, возле исторического здания самого сладкого производства в Риге в 14-й раз состоится Шоколадный праздник Laima. Ждут всех желающих!

Читать
Загрузка

Средь бела дня: медведь напал на грибника в Тукумском крае

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

О происшествии, которое чудом завершилось благополучно, сообщил журнал Medības.

О происшествии, которое чудом завершилось благополучно, сообщил журнал Medības.

Читать

Перекрёсток улиц Лачплеша и Сатеклес хотят перестроить за 2 миллиона евро; что там будет?

Важно 13:19

Важно 0 комментариев

Цель проекта - усовершенствовать инфраструктуру уличного движения, улучшить его организацию и пропускную способность, повысить безопасность движения для всех его участников, улучшить инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Цель проекта - усовершенствовать инфраструктуру уличного движения, улучшить его организацию и пропускную способность, повысить безопасность движения для всех его участников, улучшить инфраструктуру для общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов.

Читать

Медикам-пенсионерам хотят разрешить выписывать рецепты для личного пользования

Важно 12:43

Важно 0 комментариев

Предложение дополнить таким правом Закон о врачебном деле исходит от депутата Сейма Гундарса Даудзе (СЗК).

Предложение дополнить таким правом Закон о врачебном деле исходит от депутата Сейма Гундарса Даудзе (СЗК).

Читать

Жалобы на рассылку спама: в СМС предлагают приобрести свинину — идёт проверка

Важно 12:30

Важно 0 комментариев

В Государственную инспекцию данных (ГИД) обратились несколько жителей Латвии в связи с получением коммерческой СМС-рассылки о возможности приобрести свинину. Инспекция начала проверку, каким способом отправители заполучили телефонные номера и соблюдены ли требования нормативных актов.

В Государственную инспекцию данных (ГИД) обратились несколько жителей Латвии в связи с получением коммерческой СМС-рассылки о возможности приобрести свинину. Инспекция начала проверку, каким способом отправители заполучили телефонные номера и соблюдены ли требования нормативных актов.

Читать

США вновь ударили по Ирану, Трамп пригрозил, что ИРИ может «перестать существовать»

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика "перестанет существовать".В субботу вооружённые силы США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку Тегераном ещё одного судна в районе Ормузского пролива.

Американские военные в субботу нанесли новые удары по иранским военным объектам, обвинив Тегеран в очередной атаке на суда в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления войны Исламская Республика "перестанет существовать".В субботу вооружённые силы США нанесли новые удары по Ирану в ответ на атаку Тегераном ещё одного судна в районе Ормузского пролива.

Читать