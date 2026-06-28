Минобороны планирует вложить около 200 тысяч евро в проект вертолёта нового поколения

В проекте участвуют более 40 предприятий из 13 стран. Цель проекта - к 2030 году разработать архитектуру вертолёта будущего поколения, предусматривая использование новых материалов и революционных решений в аэродинамике. Будущая платформа должна превзойти существующие модели по скорости, дальности полёта и эксплуатационным качествам.

Начало проекта планируется на декабрь 2025 года, достигнуть выдвинутых целей и задач предусмотрено в течение 36 месяцев. Общие затраты проекта ENGRT II - 160 миллионов 576 тысяч 265 евро, из них около 100 миллионов составляет поддержка от Еврокомиссии.

Остаток финансирования должны покрыть страны-участницы, которые согласно подписанному в 2024 году письму о намерениях концептуально поддержали осуществление проекта.

В осуществлении проекта будет участвовать предприятие Dati Group на общую сумму в размере около 800 тысяч евро, при этом 600 тысяч обеспечит Еврокомиссия, остальные 200 тысяч обязуется предоставить Минобороны Латвии.